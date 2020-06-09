تسريحات شعر ميرندا كير على مر السنوات

تُعرف عارضة الأزياء العالمية ميرندا كير Miranda Kerr، بأسلوبها الكلاسيكي لناحية تسريحات الشعر والمكياج، وهي تعدّ مصدر إلهام لكثيرات من النساء حول العالم، حيث يستوحين منها أجمل تسريحات الشعر التي تعتمدها على السجادة الحمراء للمهرجانات وفي إطلالاتها المختلفة.

وفي هذا المقال، جمعنا لك باقة من أجمل تسريحات ميرندا كير على مر السنوات.



تسريحات الكعكة بمختلف أشكالها

في الكثير من إطلالاتها، تعتمد النجمة ميرندا كير تسريحة الكعكة بمختلف أشكالها، وهي تسريحة أنثوية تبرز ملامح الوجه وتسلط الضوء عليها، كما تمنحها إطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه. ومن أجمل تسريحات الكعكة التي اعتمدتها، هي تسريحة الكعكة الحلزونية العالية مع الغرة المسحوبة الى الخلف، والكعكة الفوضوية العالية جداً مع الغرة المشدودة، وهي تسريحة أنثوية تظهر الوجه منحوتاً والعينين مسحوبتين. الى جانب تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين، وتسريحة الكعكة نصف المرفوعة مع الشعر الويفي المنسدل، وهي تسريحة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، وتلائم مختلف الأوقات.

تسريحات ذيل الحصان

الى جانب تسريحات الكعكة، تأخذ تسريحات ذيل الحصان بأشكالها المختلفة حيزاً كبيراً في إطلالة النجمة ميرندا كير، حيث تعتمدها بطرق متعددة تبرز أنوثتها وجمال وجهها، في مقدمها تسريحة ذيل الحصان العالية، مع الشعر المستقيم أحياناً والشعر الويفي أحياناً أخرى، مع الغرة البوف الناعمة. إضافة الى تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الناعمة مع الغرة النصفية والضفائر الصغيرة، أو الغرة الجانبية المسحوبة خلف الأذنين، أو الغرة المشدودة الى الخلف.

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تسريحات شعر منسدلة

تؤدي تسريحات الشعر المنسدل دوراً بارزاً في إطلالات النجمة ميرندا كير، لا سيما التسريحات المستوحاة من السبعينيات، وهي تعتمدتها مع الشعر الطويل والقصير والمتوسط الطول. ومن بين هذه التسريحات تسريحة الويفي العريض سواء مع الغرة النصفية أو الجانبية، وتسريحة الكيرلي الأنثوية، الى جانب تسريحة الويفي الجانبية التي تعد من أجمل تسريحات الشعر المنسدلة التي اعتمدتها ميرندا كير في مسيرتها تحت الأضواء. إضافة الى تسريحة الشعر الناعم المنسدل بشكل عفوي، مع بعض الخصلات المتموجة، وتسريحة الشعر المنسدل بشكل فوضوي مع الغرة الجانبية، ولا ننسى تسريحة الشعر المستقيم المنسدلة التي تمنح ميرندا كير مظهراً طفولياً رائعاً.

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