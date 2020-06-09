مدير مركز الحساسية والمناعة: الاستنشاق أفضل من الحقن.. معلومات مهمة عن لقاح أكسفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يعتبر إعلان شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" عن لقاح جديد لمحاربة فيروس كورونا المستجد، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، بمثابة بارقة أمل لمواجهة هذا الوباء القاتل. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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