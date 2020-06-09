لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة ومشروبات تساعد على محاربة التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كلما اقترب ميعاد الامتحانات زاد القلق والتوتر بين الطلاب، وفي هذا العام يزيد الأمر مع انتشار فيروس كورونا.

وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تقلل وتحد من هذا التوتر، نذكرها لكم بحسب ما ذكر موقعا "medicalnewstoday" و"everydayhealth".

1- الأفوكادو:

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ب)، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج.

2- اللوز:

غني بالزنك، وله دور مهم في الحفاظ على هرمونات التوتر والحد من ارتفاعها.

3- الأسماك:

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، غنية بالأوميجا 3، هو حمض دهني له علاقة قوية بالوظيفة المعرفية وكذلك الصحة العقلية، بالإضافة إلى انه يساعد على الحد من التوتر.

4- البيض:

مصدر ممتاز للبروتين، بالإضافة إلى احتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني، يساعد على تكوين السيروتونين، وهو ناقل عصبي كيميائي يساعد على تنظيم المزاج والنوم والذاكرة ويخفف القلق.

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5- الشوكولاتة الداكنة:

تساعد في تقليل التوتر والقلق وتحسن المزاج للطلاب، لاحتوائها على نسبة عالية من التربتوفان.

6- الموز:

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والمعادن، التي تساعد على محاربة التوتر والقلق وتقوية العضلات.

7- البابونج:

يعتبر البابونج مفيد جدا لمحاربة التوتر والقلق، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.

8- السبانخ:

تحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على مقاومة الاكتئاب والتخفيف من التوتر.

9- الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يسمى الثيانين، له تأثيرات مضادة للقلق والتهدئة وقد يزيد من إنتاج السيروتونين والدوبامين، ما يساعد على تخفيف التوتر.