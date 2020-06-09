آمن لمرضى السكري.. تعرف على فوائد تناول البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول البطيخ في فصل الصيف ليعوض الجسم المياه التي يفقدها، بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وكما أن للبطيخ فوائد تتمثل في محاربة العطش، فهو غني بعناصر مضادة للأكسدة، ومادة الليكوبين التي تحتوي على فيتامين أ، ومضادات للسكتة الدماغية.

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وبحسب ما ذكر موقع "the list".، فإن البطيخ يحتوي أيضًا على فيتامينات A و B6 و C ، بالإضافة إلى إنه يساعد على حرق الدهون بسرعة، وتتواجد فيه عناصر أخرى مثل "إلكتروليتات" المهمة في مساعدة جسمك في فرز نفاياته الأيضية.

ويحتوي البطيخ على نسبة 92 في المائة من الماء ونسبة قليلة جدًا من السكر، مما يجعله آمنًا لمرضى السكري، ولكن إذا تم الإفراط في تناول البطيخ سيكون له العديد من السلبيات.

ويسبب الإفراط في تناول البطيخ: انتفاخ البطن وحدوث الغازات، لأن المياه والألياف تدخل إلى الجسم بقدر كبير، إلى جانب مادة الليكوبين، بالإضافة إلى الإسهال والغثيان والقيء في بعض الأوقات بسبب كثرة مضادات الأكسدة.