3 حيل بسيطة للتغلب على وجع الأذن بسبب "أستك الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع التزام المواطنين بقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات؛ لتجنب انتشار العدوى بفيروس كورونا، أصبح كثيرون يرتدونها لساعات طويلة خلال اليوم، وخلال عملهم، وهو ما نتج عنه بعض الشكاوى المتعلقة بآلام نتيجة رباطها خلف الأذن، ما تسبب في التهابات وصعوبة في تحملها لساعات طويلة، وأصبح مصدر إزعاج.

ولتجب ذلك، أصبح هناك بعض الحيل التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل القضاء على هذه المشكلة وهي:

موسع الكمامة

يتولى موسع الكمامة أو ear savers، توصيل أربطة الكمامة خلف الرأس دون الحاجة إلى تثبيتها على الأذن.

ويوجد منها نوعين، أحدهما بلاستيكي ويباع في المحلات، والآخر مصنوع من التريكو، وانتشر على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي والتي منها الهاند ميد، ويتراوح سعرها من 7 إلى 10 جنيهات.

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استخدام كمامات بأشرطة

يرتديها معظم الطواقم الطبية والأطباء في العيادات والمستشفيات، وذلك عن طريق ربط الأشرطة خلف الرأس، وتجنب ملامستها للأذن بشكل مؤذي؛ فإذا كنت ممن يحتم عليهم ارتدائها لساعات طويلة يمكنك البحث عن هذ النوع من الكمامات.

استخدام إكسسوارات الشعر

يمكنك استخدام "توكة" أو إكسسوارات الشعر "الكلبسات"، شد رباط "أستك" الكمامة وثبيتها بالشعر بواسطتها عن الأذن.

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