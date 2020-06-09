في عيد ميلادها السابع والثلاثين..تعرفي على أجمل إطلالات بثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:42 مساءً - يصادف غدًا الثلاثاء، العيد السابع والثلاثون لميلاد الفنانة بثينة الرئيسي، والتي ولدت في العاصمة مسقط شرقي سلطنة عُمان في 9 يونيو لعام 1983.

دخلت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي المجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون سلطنة عمان، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكويت للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت من هناك التمثيل، وكانت بدايتها بمسلسل "واو موتيل"، ثم توالت أعمالها الفنية، بجانب عملها كمذيعة، كما شاركت كموديل في فيديو كليب للمغني الإماراتي فايز السعيد، وصرحت حينها بأن تلك المشاركة لن تقلل من قيمتها كممثلة وإعلامية.

ولبثينة الرئيسي أسلوب خاص في الأزياء يميزها عن الآخرين، حيث استطاعت الجمع بين الأسلوب الأنثوي الناعم، والأسلوب الشبابي المواكب لأحدث صيحات الموضة، وظهر ذلك جلياً في إطلالاتها المختلفة خلال الفترات الماضية.

وتميزت الرئيسي أيضًا بتنسيقاتها المميزة، والتي استوحينا لك منها اليوم عدة إطلالات منها، يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا:



- بثينة الرئيسي بإطلالة ناعمة من داخل منزلها

بثينة الرئيسي بإطلالة ناعمة من داخل منزلها



اعتادت بثينة الرئيسي أن تشارك جمهورها بين الحين والآخر بإطلالتها من داخل منزلها، وهي تجلس ومرتدية بيجامة ناعمة من الصوف الخفيف أو الساتان، مع تنسيق تسريحة شعر تناسب هذه الإطلالة، وارتداء قلادة بسيطة وقرط بيضاوي من المعدن الذهبي.

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بثينة الرئيسي بإطلالة ناعمة



- بثينة الرئيسي بإطلالة كاجوال

بثينة الرئيسي بإطلالة كاجوال



تعتمد الفنانة العمانية بثينة الرئيسي على الإطلالة الكاجوال في أحيان كثيرة، وتنسيقها في المشاوير السريعة سواء بالنهار أو الليل.

وقد أبهرت متابعيها مؤخرًا بإطلالة من البنطلون الجينز، وتيشيرت أبيض بنصف كم بحواف رول، ومطبوع عليها رسومات كارتونية، مع تنسيق تسريحة شعر الكعكة وترك خصلات شعر تنسدل بحرية على جانبي وجهها.

ولم تغفل الرئيسي تنسيق الإكسسوارات المناسبة مع هذه الإطلالة، بارتداء مجموعة من الأساور المعدنية الرفيعة وتنسيقها بشكل منتظم، مع قلادة بسيطة على الرقبة.

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- بثينة الرئيسي بإطلالة راقية

إطلالة راقية



وتتمتع إطلالات بثينة الرئيسي بالرقي والأناقة، وظهر ذلك في إطلالتها التي ظهرت بها مرتدية كارديجان طويلًا بتصميم الكاروهات، ونسقت معه حزامًا أسود من الجلد، وبنطلونًا أسود قصيرًا.

واعتمدت الرئيسي مع هذه الإطلالة حذاءً بكعب خلفي عالٍ وكعب أمامي عريض، مع تنسيق حقيبة سوداء من ديور، ونظارة شمس سوداء.

بثينة الرئيسي بإطلالة راقية

وفي إطلالة أخرى؛ اعتمدت بثينة الرئيسي على فستان ميدي من القماش الكتان المزين بالورود ذات الألوان الهادئة، مع تنسيق شنطة وحذاء ذي كعب عال من اللون الأبيض.

ونسقت الرئيسي أيضًا مع هذه الإطلالة إكسسوارات هادئة، وهي سوار وساعة من المعدن الفضي، وقرط صغير الحجم، بجانب اعتماد تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلًا للخلف وعلى أحد جانبي الوجه.

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- بثينة الرئيسي مرتدية الزي الهندي

بثينة الرئيسي مرتدية الزي الهندي



ظهرت بثية الرئيسي مؤخرًا بإطلالة غير مألوفة، بارتداء زي هندي من اللون البرتقالي المزين بتطريزات لامعة باللون الذهبي.

وكانت الرئيسي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "محمد على رود" ولعبت دور شخصية تُدعَى "نجلاء"، وظهرت في عدة مشاهد وهي تتحدث باللغة الهندية، ونالت إعجاب المشاهدين حينها.

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