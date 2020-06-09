موديلات أحذية باللون الأزرق 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:42 مساءً - لا تكتمل إطلالتكِ الأنيقة دون الحذاء الأزرق؛ لأنه لون ملكي بامتياز يضفي على مظهركِ لمسة حيوية خاصة مع الأزياء بالألوان الناعمة مثل البيج والأبيض، والجدير بالذكر أن العديد من الماركات العالمية تنافست هذا الموسم لتقديم الموديلات والتصاميم سواء كانت مسطّحة أو بكعب عالٍ التي تتناسب مع أجواء الصيف الحارّة.



أحذية الـمول والصنادل



هذا النوع من الأحذية التي تغطّي القدم والمفتوحة من الخلف، ظهرت بقوة هذا الصيف بألوانها المتدّرجة من الأزرق وأشكالها الأنيقة وجلودها لتتناسب مع الإطلالة الصيفية المفعمة بالحياة، وهي تعتبر من أكثر الأحذية رواجًا إن كانت تتميّز بنقوش مع كعب مسطّح أو مصنوعة من الساتان وجلود الأفاعي والأقمشة الشفّافة.

تابيثا سيمونز Tabitha Simmons



تبرز أيضاً موديلات حذاء المول بدرجة داكنة من الأزرق بكعب عالٍ مزيّن بقماش التول أو بلمسات الريش الفاخرة؛ لإضفاء لمسة رومانسية عليه للسيدة التي تواكب صيحات الموضة وتسعى إلى إظهار طلّتها في أبهى صورة.

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

أما التي تفضل الصندل فلها العديد من الموديلات باللون الأزرق التي تتّسم بالأناقة والعصرية معاً، خاصة وأن سهولة هذا الحذاء تدلّ على إمكان ارتدائه في الأيام العادية مع سروال جينز ضيّق على سبيل المثال، وقميص واسع مع حزام بلون ملفت للنظر، أو فستان ذي نقوش الأزهار مع مثل هذا الحذاء على أن يكون بلون أزرق واحد.

بوتيغا فنيتا Bottega Veneta

أما صنادل الجلد بأربطة باللون الأزرق الفاتح مع سوار الكاحل وبتصميم مربّع من الأمام؛ فهي مناسبة للسيدة التي تتمتّع بذوق رفيع وتهتم أن تكون أنيقة على الدوام.

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أكوازورا Aquazzura

وللمرأة التي تفضّل الأحذية الكلاسيكية الراقية، برزت موديلات منها بفيونكة من الأمام أو تلك المفتوحة من الخلف للمناسبات الرسمية أو للعمل الرسمي ذات كعب وفي الوقت مريحة وجذّابة اللون والشكل.

كريستيان لوبوتان Christian Louboutin



أحذية الـPump والـChunky

برادا Prada

يأتي حذاء الـPump باللون الأزرق، وهو من القطع التي ترافق السيدة في كلّ موسم من دون أن تبطل موضته، وذلك بفضل تصميمه الكلاسيكي الذي يتناسب مع مختلف الملابس من سراويل جينز، فساتين سهرة، عبايات، تنانير وأجمل موديلات البدلة النسائيّة، فهذا الحذاء يبرز هذا الموسم بصيحات مختلفة من حيث الألوان والتفاصيل التي تزيّنه، ولكنه يبقى محافظاً على جماله الأيقوني الذي يتمثّل بالكعب العالي والرأس المدبّب من الأمام، لذا يجب الحرص على إدراجه في خزانة كل سيدة بمختلف صيحاته لتتميّز بإطلالة أنيقة في كلّ الأوقات.

تودز Tod’s



وأخيراً تعتبر أحذية كعب الشانكي Chunky باللون الأزرق من أحدث صيحات الموضة لهذا الصيف؛ حيث إنه يتميّز بالكعب المربع العريض والذي يوفر الراحة أكثر من الكعب الرفيع، كما أنه يعطي إطلالة أنيقة ورائعة جداً في الخروج صباحاً أو ليلاً، وبالإمكان تنسيقه مع الـ"جمبسوت" أو السراويل الواسعة؛ للحصول على لوك عصري مبهر.

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