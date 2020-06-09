فساتين محتشمة من اللون الأزرق الفاتح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعتمد الكثيرات من المحجبات على الفساتين الواسعة والمريحة في المناسبات، حيث يخترن الألوان الفاتحة كالأزرق السماوي؛ لما يتميز به من مظهر مريح للعين ومذهل، لذا جمعنا لكُنَّ عدة خيارات لفساتين محتشمة باللون الأزرق الفاتح، فاخترن منها ما يناسبكن.



فساتين ناعمة للصيف

فساتين ناعمة للصيف



لخيارات خفيفة مناسبة لفصل الصيف جمعنا لكنّ عدة موديلات، منها فستان مصمم بقماش بيليسيه ناعم، وفستان مزين بقماش الدانتيل، وآخر مزين بقماش مفرغ وأكمام مزينة بمطاط، واخترنا لكُنَّ أيضًا فستانًا ناعمًا مزينًا بنقط بيضاء، وفستانًا مصممًا بطبعات بيضاء ومطاط للخصر.

تابعي المزيد: موديلات فساتين زرقاء للمحجبات



خيارات لفساتين المناسبات

فساتين المناسبات



لإطلالات سماوية للمناسبات، يمكنكِ ارتداء فستان مصمم بثنيات ناعمة في منطقة الصدر، أو فستان مصمم بقماش فاخر وطبعات لزهور فضية، ويمكنكِ الظهور بفستان مصمم بنفشة بسيطة ومزينة بزهور بيضاء ضخمة، أو فستان ناعم بخرز فضي في المنطقة العلوية، أو التأنق بفستان ضيق مزين بفصوص فضية ومُكمل بوشاح باللون ذاته.

تابعي المزيد: أجدد موديلات فساتين زرقاء للمحجبات