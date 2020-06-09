المجوهرات المفضلة لدى الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:42 مساءً - تُعتبر المؤثرات في عالم الجمال أيقونات موضة لاهتمامهن بشياكتهن أيضاً، كذلك الأمر فيما يتعلق بالأنيقات اللواتي يحترفن تطبيق مكياجهن... وفي كل الحالات، أغلب هؤلاء الفاشينيستا العربيات يعشقن المجوهرات لما يضفيه من ترف وشياكة وروعة على أي لوك.

ومع تبدل صيحات الموضة من المعقدة الى البسيطة والناعمة، لم تعد المجوهرات الضخمة والأطقم المتناسقة هي أساس اللوكات المفعمة بالترف، بل إن الصيحة الأبرز التي تناسب طلاتك النهارية والمسائية في آن بشياكة مطلقة هي المجوهرات المربعة وتحديداً الأقراط والخواتم.

تابعي المزيد:مجوهرات لجميع المناسبات من وحي نجمات الخليج





نتالي فنج









فمن خلال متابعتنا لصور المؤثرات العربية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لاحظنا أن هذه الموضة باتت جزأ لا يتجزأ من لوكاتهن في مختلف الإطلالات، الأماكن والمناسبات. فبتنا نادراً ما نرى خاتم عادي أو تقليدي صغير وخالي من الستايل الفني في لوكاتهن، بل باتت القصات المربعة الجميلة في القطع المتماثلة أحياناً والمختلفة تارة أخرى هو سيد الموقف.

تابعي المزيد:أشكال مجوهرات تعتمدها نور الغندور

Advertisements











kenneth jay lane





وهذه الصيحة على ما يبدو لا يحدها موسم أو مناسبة، فهي متجانسة مع أي لوك في أي حدث وفي أي وقت من السنة. فهذا الستايل البوهيمي الشيك، سيبدو رائعاً إن اخترته مثلاً بجرأة طابع الروك أند روك للحفلات على الشاطئ والمهرجانات الصاخبة، من خلال ارتداء خاتم مربع في كل إصبع من يدك وأضيفي قلادة على شكل طبقات، إحداها تتوسطها قطعة مربعة.







أما الأقراط المربعة مثلاً، فهي تناسب أي حفل أو عشاء وثمة الكثير من الستايلات الرائعة التي أطلقتها مختلف الدور الفاخرة لتزين إطلالاتك. الستايل الأكثر رواجاً راهناً هو القطع المربعة أو حتى المستطيلة أكانت من الذهب الخالص أو تلك من الأكسسوارات المرصعة بالأحجار الكريستالية اللامعة.





Oulfa







ألقي نظرة على إطلالات المؤثرات اللواتي اخترن المجوهرات المربعة بطرق آسرة واستوحي منهن طرق لمواكبة هذه الصيحة.

تابعي المزيد:مجوهرات وإكسسوارات مختلفة من وحي الفاشينيستا هلا عبد الله