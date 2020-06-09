أجدد طلاء أظافر لصيف 2020 من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:42 مساءً - إذا كنت ترغبين في الحصول على أظافر أنيقة مزينة بأجمل وأجدد ألوان طلاء الأظافر، وفي الوقت نفسه تتجنبين زيارة صالونات التجميل بسبب فيروس كورونا، فإننا نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أجدد طلاء الأظافر لصيف 2020 من أهم الماركات العالمية، لتزيني أظافرك بأجمل ألوان المناكير الصيفية، فاختاري من بينها ما يعجبك.



Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour in Daydream



Chanel Le Vernis Longwear Nail



أصدرت علامة شانيل Chanel مؤخراً، مجموعة مميزة من المناكير التي تتميز بألوانها الصيفية الجذابة، من ضمنها Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour in Daydream، الذي يتميز بلونه البنفسجي الفاتح الذي يعد خياراً رائعاً لكافة الأوقات والمناسبات. إضافة الى تركيبته التي تعمل على تحسين صحة الأظافر وتمنع تكسرها.

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Sally Hansen Good. Kind. Pure. in Fruity Papaya

Sally Hansen Good. Kind. Pure. in Fruity Papaya



إنه طلاء أظافر جديد من سالي هانسن Sally Hansen، نباتي مئة بالمئة، وخال من المواد الصناعية المؤذية للأظافر. وهو يقع ضمن مجموعة مألفة من ثلاثين لوناً، أما لونه المرجاني المشرق فسيجعل يومك خلال الصيف مليئاً بالحيوية والنشاط.



Deborah Lippmann Gel Lab Pro in Call Out my Name

Deborah Lippmann Gel Lab Pro in Call Out my Name



ما يميز هذا المناكير الجديد من ديبورا ليبمان Deborah Lippmann ، هو أنه يمنح المرأة النتائج نفسها التي يوفرها جل الأظافر في صالونات التجميل. وهو إصدار محدود بلون أرجواني مستوحى من أجواء فصلي الربيع والصيف، كما أنه مثالي للحصول على مظهر أظافر ناعم وراق في الوقت نفسه.

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Essie Remixed Collection in Ballet Slippers

Essie Remixed Collection in Ballet Slippers



يعد طلاء الأظافر هذا من إيسي Essie، واحداً من مجموعة جديدة من المناكير من العلامة نفسها، وهو يتميز بلونه الوردي الناعم الذي يناسب ألوان البشرة كافة. كما أنه خيار رائع لأجواء الصيف، ويلائم مختلف إطلالاتك، لذلك لا تترددي في تجربته.



Orly Retrowave Collection in So Fly

Orly Retrowave Collection in So Fly



إن هذا المناكير من أورلي Orly، من أجدد أنواع المناكير لصيف 2020، وذو لون أخضر نيون حيوي نابض بالحياة. وهو من أفضل الخيارات لفصل الصيف، إذ يبث فيك النشاط حلال الأجواء الحارة. استخدميه عند اعتمادك ملابس بلون داكن واحد، فهو يضيء إطلالتك ويضفي على يديك وأظافرك تميزاً وجمالاً.

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