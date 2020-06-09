هيفاء وهبي بإطلالتين كلفتاها 2440 دولارا في أحدث ظهور

تستمر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في لفت الأنظار إليها بفضل إطلالاتها التي تظهر بها بين الفينة والأخرى، إذ ظهرت بأكثر من إطلالةٍ رمضانية وعقدت أكثر من جلسة تصويرٍ نشرت جزءا منها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام.

وكانت آخر تلك الإطلالات، عندما نشرت النجمة اللبنانية صورا لها عبر خاصية "الستوري"، ظهرت فيها وهي تطل من بيتها وتمسك بباقةٍ من الزهور، مرتديةً سترةً من الصوف المحبوك باللون الأحمر، من العلامة التجارية "Balenciaga"، ويصل ثمنها إلى زهاء 1240 دولارا أمريكيا.

وسبق تلك الصور قيام هيفاء بنشر صورٍ من جلسة تصويرٍ خضعت لها، واختارت أن تطل فيها بفستانٍ باللون الأزرق السماوي، من تصميم هاريث هاشم من مجموعته الجديدة "Tears Of Dreams" لصيف وربيع 2020، ويصل سعره إلى 1200 دولار أمريكي، فيما خضعت لمكياجٍ بأنامل بسام فتوح.

وكانت هيفاء اعتمدت على المصمم نفسه في إطلالتها التي تضمنت بنطلونا واسعا باللون الأخضر وبلوزة بيضاء، عندما أطلت قبل ذلك بأيام في جلسة تصويرٍ منزلية.

وتأتي هذه الإطلالات اللافتة بعدما توقفت النجمة اللبنانية عن تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، بسبب فيروس كورونا وعودة فريق العمل إلى بيروت؛ ما جعله يخرج من السباق الرمضاني لهذا العام، يشاركها بطولته كل من من معتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر ‏سيف، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل‎.

وعلى صعيدٍ آخر تصدرت النجمة عناوين الأخبار منذ أيام بعد قيام مدير أعمالها السابق محمد وزيري، برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإثبات زواجه منها وأنه كان متزوجا منها سرا.

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وهو ما دفع النجمة لترد حينها بالقول عبر تغريدة لها على تويتر: "ادعاء إثبات زواج.. المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة.. وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا".

فيما أشار محاميها إلى أنَّ هذه الدعوى لا تشكل أي شيء، واصفا إياها بأنها مجرد إفلاسٍ قانوني ومؤكدا على أنَّ موكلته وهبي سترفع دعوى تشهير ضد الوزيري.

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