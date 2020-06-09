أكسسوارات ترند للرجل لعام 2020

مع نمو سوق الملابس الرجالية، ظهر تركيز جديد على أكسسوارات الرجال. وعجّت مدارج عروض أسابيع الموضة لعام 2020 في لندن وميلانو وباريس، بأكسسوارات ستحدّد أناقة الرجل العصري هذا العام. مجموعة فندي وجيفنشي، وطوم فورد، وغيرها كانت حافلة وغريبة جدًا. تفاصيل دري فان نوتن الرائعة والأقنعة المربوطة من راف سيمونز عنونت بجدارة اكسسوارات 2020. حتماً سيكون لدى الرجال الكثير للاختيار من بين الاكسسوارات، وسيكون من الصعب على أي شخص مقاومة هذه التصاميم:

الأحذية الرياضية تعيد موضة الستريت ستايل

ربما كان عنوان الموضة في العام الماضي قد سطّر إنتهاء ملابس الشارع، إلاّ أنّ عام 2020 أطلق أحذية رياضية رائعة. كشفت Adidasلأول مرة التعاون مع Craig Green و Wales Bonner وأطلقوا تصاميماّ جميلة، في ما قدّم Nike أحدث إصدار من شراكته المستمرة مع Sacai، في حين قام Junya Watanabe بتبسيط تصاميمه الموسمية الجديدة. لم تكن غوتشي بحاجة إلى تعاون لإبتكار تصاميم الأحذية، ولم يفعل لانفين أيضًا، الذي أطلق حذاء التزلج كإيقاظ للمراهق الصغير فيك.

أكسسوارات الجوّال

عام 2020 هو عام الاكسسوارات المينيمل لناحية توفير المساحة والبساطة في حمل الجوّال والمال والبطاقة الشخصية. وهذا يعني وجود محفظة أو حامل أو حقيبة خاصة لكل أساسيات حياة الرجل المعاصر. بدأ كيم جونز من Dior Men الاتجاه السريع بحقائبه الجلدية AirPod - الآن يقوم كل من Bottega Veneta و Tom Ford بإعداد تصاميمهما الخاصة. في مجموعة Alyx، صمّم ماثيو ويليامز حزام هاتف أنيقًا، في حين عرض Alessandro Sartori من Ermenegildo Zegna خيارًا رائعاً لحامل الكاميرا.

سلاسل المفاتيح للرجل الأنيق والعصري

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أشاد كيم جونز بصديقه وزميله جودي بلام في Dior Men، باستخدام تقنيات شهيرة من Blame لتركيب دبابيس رائعة، وسلاسل مفاتيح مميّزة. وانتشرت الفكرة إلى الخارج عبر باريس، حيث جاء كل سروال تقريبًا مع سلاسل مفاتيح أو أكسسوارت أخرى في الأكمام أو الجيب أو القبعات. سلاسل المفاتيح لعام 2020 تعيدنا إلى حقبة السبعينات وموضة نجوم هوليوود. إنّها رائعة، وكمحرّرات أزياء وموضة، ننصحك صديقنا الرجل أن تعتمدها إنطلاقاّ من اليوم.

حقائب عملاقة لاستبدال حقائب الظهر

ربما سيطرت حقائب الظهر على سوق الإكسسوارات الرجالية في عام 2010، لكن العشرينيات من القرن العشرين غيّرت النظرية لتطلق موضة الحقائب العملاقة. تتوفّر العديد من الخيارات، بدءًا من حقائب JW Anderson من David Wojnarowicz إلى حقائب Louis Vuitton باللون الوردي الساخن.

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