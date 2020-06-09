قطع يمكنك أن ترتديها في أي عمر

عمرك لا علاقة له بما يجب عليك ارتدائه من الأزياء أو عدم ارتدائه من صيحات الموضة المختلفة، يجب أن تختاري دائماً ما تحبين، بغض النظر عن السنة التي ولدتِ فيها.

في حين أن لدينا جميعاً أسلوبنا الشخصي الخاصة بنا، إلا أن هناك بعض القطع المحددة التي يبدو أن الأشخاص من جميع الأعمار ينجذبون إليها عالمياً وفي الواقع، لقد أجرينا القليل من البحث لكشف بعض القطع الممتعة والمناسبة لأي عُمر.

حيلة ذكية بقطعة واحدة لتنسيق الأزياء استغلي الوقت وتعلميها الآن

نظراً لأن الأساسيات هي إلى حد ما مهمة لأي خزانة ملابس، فقد أردنا التعمق أكثر في قطع الملابس الأساسية الدقيقة ولإلقاء نظرة خاطفة، قمنا بإستغلال سيدات الموضة من عمر 30 عاماً وحتى 60 عاماً.

لتسليط الضوء على ذلك، سنعرض الأساسيات التي تحبها كل السيدات في أي عُمر وطرق دمجها مع القطع المتواجد في خزانة الملابس.

خطوات بسيطة ستجعل ملابسك المريحة تبدو أنيقة

بطبيعة الحال، نوافق أيضاً على أن القطع التي سنقدمها لكِ هي أساسية ومعتمدة مثل الليجينز الذي لا يمكن الإستغناء عنه ويجب على كل سيدة أن تمتلك قطعة واحدة منه على الأقل خصوصاً التصميمات الجديدة والأنيقة التي ظهرت هذا العام.

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القميص الأبيض لا غنى عنه لدي أي سيدة، يمكنك ببساطة تنسيقه مع أي شيء تقريباً دون معناة أو حيرة، التيشرتات االمخططة ستكون خياراً رائعاً لدي أي سيدة ويمكنك أن ترتديها مع أي قطعة أخرى مفضلك لديكِ.

أما أنواع البناطيل التي ننصح بها كل سيدة هي الجينز الضيق Skinny أو الأنواع التي تأتي بتصميم مستقيم هذا العام ننصحك بالتصميمات ذات الساق المستقيمة وفقاً لصيحات 2020.

للسهرات والخروجات المميزة لا يوجد أفضل من الفساتين السوداء القصيرة، التي يمكنك تنسيقها مع أي قطع متواجدة في خزانة ملابسك، السترة البليزر هي من أهم القطع الممتعة التي يمكنك أيضاً تنسيقها مع أي شيء، أما للطقس المتقلب فأختاري دائماً الكارديجان.

مع كل ما قيل، استمري في التمرير أعلاه لتتعرفي أكثر بشكل مرئي قليلاً على القطع التي تحدثنا عنها والحصول على بعض الإلهام وكسر الأساسيات التي يحتمل امتلاكها بناءً على شعبيتها.

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