6 نصائح عملية لجعل أقنعة الوجه أكثر راحة

العالم كله يحاول تجاوز الكورونا والعودة للحياة الطبيعية، لكن يبدو أن علينا اكتساب عادات جديدة ودائمة لحماية أنفسنا من هذا الفيروس. إحدى هذه العادات هي ارتداء الكمامة في كل مرة نخرج فيها، وهي عادة مهمة لكنها غير مريحة خاصة في الصيف.

إليك بعض المشاكل التي قد تواجهك وكيفية التغلب عليها من أجل أن تجعلي ارتداء الكمامة ستايلًا خاصًا دائما في حياتك.

الضباب على النظارات

الكمامة مزعجة جدًا لمرتدي النظارات بسبب الضباب الذي يمكن أن يغشاها، لمنع الضباب إليك هذه النصائح:

ارتدي النظارات بعيدًا قليلا عن وجهك عن طريق وضعها على أنفك.

استعملي كمامة مزودة بأسلاك تجعلها محكمة على الأنف.

تنفسي من خلال الأنف، واجعلي الزفير عن طريق الفم.

نفس برائحة النعناع

أمضغي علكة بالنعناع خالية من السكر. سوف تساعدك في الحصول على رائحة نفس لطيفة، كما ستخفي أيضًا أي روائح كريهة قد تعلق بالكمامة. كما أن نكهة المنثول ستساعدك على التنفس بشكل أسهل أثناء ارتداء الكمامة.

تجنبي الملوثات الإضافية

معظم النساء لا يدركن ذلك، لكن الشعر الطويل يمثل خطرًا صحيًا محتملًا، حيث يمكنه أيضًا التقاط جزيئات الفيروس من الهواء ونقلها إلى سطح القناع. لتجنب حدوث ذلك، سرحي شعرك على هيئة ذيل حصان، أو بأي طريقة تبعد شعرك عن وجهك. لن يحميك هذا من الفيروس فحسب، بل سيحجز أيضا حرارة أقل في الكمامة ويمنع الجلد من التعرق تحتها، تذكري أن التعرق الزائد قد يجعل الكمامة غير فعالة في حرارة الصيف.

منع التهيج

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ارتداء الكمامة قد يؤدي لتهيج البشرة ويسبب حب الشباب. تجنبي وضع الماكياج على بشرتك أثناء ارتداء الكمامة. واكتفي بكريم مرطب خفيف والقليل من الماسكرا.

ومع ذلك، إذا وجدت أن ارتداء الكمامة يسبب لك الحكة على الأنف أو الذقن، فهناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها لتخفيف هذه المشكلة، ببساطة يمكن لك وضع قطعة من القطن الرقيق المعقم في المناطق التي تحتك فيها الكمامة بالجلد لمنع التهيج.

تخفيف الألم خلف الأذنين

لسوء الحظ، فإن الغالبية العظمى يعانون من ألم خلف الأذن بسبب الكمامة. يمكنك ببساطة استخدام مشبك ورق لتثبيت الكمامة على وجهك.

لكن تأكدي من أن الكمامة ما زالت تناسبك بشكل صحيح بعد استخدام هذه الخدعة، وإلا فإنها ستصبح عديمة الفائدة. إذا أصبحت الكمامة رخوة جدا على الجانبين بعد استعمال المشبك، عليك تقصير الأشرطة المطاطية.

كمامة في متناول يدك

واحدة من أكبر مضايقات الكمامة هي أنه عليك أن تتذكريها في كل مرة تخرجين فيها من المنزل. لكي لا تنسي الكمامة عليك وعلقي واحدة نظيفة قريبًا من مفاتيح المنزل أو السيارة. هذه الطريقة ستذكرك بارتداء الكمامة وتحافظ على نظافتها حيث لن توضع على أي سطح قد يكون ملوثا.

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