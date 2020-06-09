كوني على الموضة مع صيحة الفساتين المشجرة

تتميز موضة الفساتين المشجرة أو المطرزة بالورود، بأنها تخفي عيوب الجسم، لذلك حان الوقت لكي تتألقي بقطعة من هذه الأزياء، لأنها تحتلّ منصات الدور العالمية للأزياء .



- جربي إعتماد الفساتين المزدانة بطبعات ورود كبيرة مثل تصاميم أليس + أوليفيا Alice + Olivia وآندرو جن Andrew Gn لتخفي نحافة قامتك.



- على العكس الـفساتين مشجرة ذات الطبعات الصغيرة مثل موديل عثمان Osman و Delpozo سيناسب ممتلئات القوام.



- ألجئي إلى الـفساتين المشجرة المزدانة بـ تطريز ناعم حول منطقة الصدر مثل القطع التي جلبناها لكِ من مجموعة مونيك لولييه Monique Lhuillier اذا كان قوامك كمثري الشكل.

Advertisements



- لا شك أن صيحة البلاستيك الشفاف تعد من أبرز إتجاهات موضة ربيع 2019، ووظفتها ماركة ماري كاترانتزو Mary Katrantzou على هيئة قطعة فوقيه تزين منطقة الأكتاف والصدر، أعتمدي هذا الستايل لتزيدي عرض كتفيكِ.



- حجزت الفساتين المشجرة المزدانة بـ الكشاكش مكانًا بارزًا لها ضمن مجموعات هذا الموسم، فشغلت حيز كبير من إبداعات ماركات شهيرة مثل بادجلي ميشكا Badgley Mischka وماركيزا نوت Marchesa Notte، تفادي هذا النمط فقط في حال كنتِ قصيرة أو ممتلئة القامة.

قد يهمك أيضًا: