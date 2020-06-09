حقائب جلدية باللون الأسود تناسب أغلب ألوان الملابس

تختلف موديلات وأشكال الحقائب الجلدية باللون الأسود، ولكنها تبقى قطعة رئيسية في خزانة كل فتاة وسيدة؛ لأنها تتلاءم مع أغلب ألوان الملابس منها الزاهية خلال فصل الصيف، وهي ضرورية خاصة للتي تقع في الحيرة أثناء اختيار حقيبتها اليومية الأنسب؛ لأنها ترغب بالظهور بأجمل حلّة وتنعم ببعض الراحة.

بوتيغا فينيتا Bottega Veneta

لا شكّ أن الجلد الطبيعي يضفي أناقة وتألقاً إلى الطلّة؛ لأنه كلاسيكي ويدوم لفترات طويلة من الزمن وليس مرتبطاً بمدة صلاحية الموضة، فنجد أن اختيار هذا النوع من الحقائب لم يعد أمراً صعباً بل على العكس أصبح متاحاً بوفرة لدى الدور العالمية، فباتت السيدة تختار الحقيبة الجلدية باللون الأسود لكل مناسباتها الاجتماعية واطلالاتها؛ لأنها تنسجم مع أزيائها الكاجوال والـ"سبور شيك" مع تنورة باللون الأسود مثلاً، وقميص أو مع بزّة مطبّعة وحذاء بالكعب العالي وحتى مع أزيائها الرسمية، أي أن هذا الاختيار بات يرافقها في يومياتها وحياتها دون استثناء؛ لأنه يمنحها أناقة المظهر وحرية التنقّل والحركة ويلفت الأنظار، ومهما اختلف تصميم هذه الحقيبة، تبقى خياراً أولاً لكل من تبحث عن اطلالة راقية.

فندي Fendi

تنوّعت موديلات الحقائب الجلدية باللون الأسود التي قدّمتها معظم الدور العالمية، وقد تصدّر اهتمام السيدات بها وكثرة الطلب عليها الأولوية، فرأينا التصميم البسيط والكلاسيكي، لمسة الـ "فينتدج" Vintage المزيّنة ببعض التطريز، الشراريب أو الترصيعات... ويبقى القماش المضلّع والسلاسل الذهبية لا غنى عنه في كل المناسبات، بالإضافة طبعاً إلى الحقائب التي تتميّز ببعض الأشكال الهندسية المنوّعة التي تبرز اطلالة السيدة بشكل حيوي، وتلك التي تتسّم بالروح الشبابية والعصرية مع تفاصيل غاية في البساطة والجمال معاً التي يمكن تنسيقها مع سروال جينز وتوب قطني وسنيكرز.

غوتشي Gucci

أما حقائب اليدّ الجلدية صغيرة الحجم، فهذا التصميم يجعل منها قطعة مثالية ومناسبة للاطلالات المسائية، إلى جانب حقائب الكتف المزوّدة بحزام طويل بتصميم أكثر عصرية يناسب الشابات الصغيرات والمراهقات. وتبقى حقائب الكتف واحدة من القطع التي تحافظ على حضورها ضمن عروض الأزياء كل عام؛ لأنها تصاميم تتّسم باللمسة العصرية المبتكرة ويتّسع حجمها العملي لجميع الأغراض الأساسية، بالإضافة إلى الحقائب الجلدية المطرّزة والأصغر حجمًا، فهي تناسب دعوات المساء.

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جيفنشي Givenchy

تعتبر حقيبة الظهر الجلدية سهلة الاستخدام للغاية؛ لأنها تحافظ على اليدين خاليتين، كما أنها آمنة دائمًا على الظهر حتى لا تقلق الفتاة أو السيدة بشأن سقوطها من على كتفيها طوال الوقت على عكس حقائب الكتف، كما أنها أكثر راحة في حملها كلما كان وزنها ثقيلًا؛ لأنه يتم توزيع الحقيبة بالتساوي على طول الظهر، تميل هذه الحقائب أيضًا إلى أن تأتي بأحجام أكبر كثيرًا مقارنة بالأشكال الأخرى لتناسب حمل أغراض العمل.

لويفي Loewe

واللافت أخيراً الحقائب الكبيرة التي ركّزت عليها معظم الماركات العالمية؛ لأنها موديلات كلاسيكية تناسب اطلالات العمل وتواكب اتجاهات الموضة الجديدة، خاصة أنها عملية بما يكفي لتناسب جميع الاحتياجات مثل الكمبيوتر المحمول، الكتب والأوراق.

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