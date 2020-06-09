للمعزولين منزليا.. أعراض إذا ظهرت عليك توجه للمستشفى فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

بدأ العديد من مصابي فيروس كورونا أو المشتبه بإصابتهم بعزل أنفسهم داخل المنزل، بعدما أعلنت وزارة الصحة أن العزل المنزلي سيكون للحالات البسيطة والمتوسطة؛ لتوفير أسرّة بالمستشفيات للحالات الحرجة.

ويجب على مرضى الفيروس المميت المعزولين منزليًا، أن يكونوا تحت إشراف الطبيب المختص الذي يوصي بتناول أدوية وأطعمة ومشروبات محددة، وإلى جانب هذا يجب عليهم الالتفات لما قد يطرأ عليهم من أعراض تستوجب نقلهم إلى المستشفى.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أن هناك بعض أعراض فيروس كورونا التي يمكن معالجتها في المنزل تحت استشارة الأطباء المتخصصين، وهي كالتالي: الصداع، والتهاب الحلق، والإرهاق، والإسهال، والسعال، والحمى، والكحة، وفقدان الشهية.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة لـ"الخليج 365"، أنّ هناك بعض الأعراض التي إذ ظهرت على المصاب يجب عليه التوجه فورا إلى المستشفى، وهي:

- ارتفاع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية أكثر من 3 أيام، ولا تستجيب لخافض الحرارة.

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- الشعور بصعوبة التنفس، أوعدم القدرة على التنفس.

- إذا زادت الأعراض السابقة عن اللازم، يجب التوجه للمستشفى فورا.

وأضاف "الحداد"، أنه إذا ظهرت هذه الأعراض، ولم يتوجه المريض إلى المستشفى؛ فإن صعوبة التنفس تؤدي إلى نقص في الأكسجين وفشل التنفس.

أما بالنسبة لارتفاع الحرارة، فذلك مؤشر يدل على أن وضع المريض غير مستقر، ويستلزم الذهاب للمستشفى لعدم حدوث مضاعفات.

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