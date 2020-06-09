كُل ولا تأكل.. دليل شامل لأطعمة ومشروبات مرضى كورونا المعزولين منزليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الأطعمة والمشروبات تلعب دورًا أساسيًا في سرعة التعافي من فيروس كورونا، خصوصًا في ظل غياب لقاح يحاربه، لذا من الضروري معرفة ما يجب تناوله لتقوية المناعة وهزيمة الفيروس المميت، وما يجب تجنبه حتى لا تتضاعف الأعراض.

يقدم الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، دليلًا شاملًا لمصابي فيروس كورونا من المعزولين منزليا. وأضح في البداية أنه لا بد من مراعاة بعض الأمور التي تساعد على تقوية المناعة ومحاربة الفيروسات، مثل:

- الحرص على تنفيذ شروط سلامة الغذاء، من حيث الغسل المستمر للأيدي وتنظيف الأغذية التي يتم تداولها.

- الاهتمام بحفظ وتخزين الأغذية في درجات حرارة مناسبة.

- الاهتمام بنظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة الخاصة به؛ كالسكاكين والملاعق والشوك والصواني بعد كل استخدام.

- لا بد من تخصيص أدوات خاصة بالمصاب وعدم مشاركتها مع الآخرين.

- الحرص على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مع النظافة الشخصية.

- لا بد من اتباع النظام الصحي المتوازن والمتكامل.

- التنويع بين الوجبات، وعدم الاعتماد على تناول نوع واحد.

- تنظيم مواعيد الوجبات.

- الاهتمام بطهي الطعام جيدا قبل تناولها.

وتابع استشاري التغذية أنه يجب اهتمام مصابي كورونا بالإكثار من تناول الأغذية، التي تساعد على رفع وتقوية الجهاز المناعي وهي:

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ":

مهمة لتقوية الجهاز المناعي، والقدرة على مقاومة الأمراض، وتتواجد في الفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي، مثل الجزر والفلفل الألوان والبطاطس والقرع العسلي والمشمش والمانجو، بالإضافة إلى الأسماك والمنتجات البحرية، وأيضا اللحوم والحليب البقري وصفار البيض.

- الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ":

يعتبر من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعي ومحاربة الفيروسات، وتتواجد مصادره في المكسرات بأنواعها، واللحوم الحمراء والمنتجات البحرية.

- الأطعمة الغنية بفيتامين "سي":

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على رفع الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات، وتتواجد مصادره في الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مثل: الجرجير والبقدونس والشبت والسبانخ والبصل الأخضر، بالإضافة إلى البروكلي.

- الأطعمة التي تحتوي على الزنك:

لا بد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك، لقدرتها الفائقة على تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض والعدوى عن طريق الجهاز التنفسي،

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وتتواجد مصادره في المكسرات واللحوم الحمراء والكبدة والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية بشكل عام.

المشروبات التي يجب تناولها:

الشاي الأخضر.

اللينسون.

الحلبة.

الشمر.

الكركدية.

الزعتر

منتجات الألبان كالزبادي واللبن الرايب.

العصائر، التي يتم اعدادها من الفواكه الطبيعية الطازجة.

وأشار "حماد" إلى أن هذه المشروبات تساعد على تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكن مع ضرورة عدم الإسراف في التحلية بالسكر، ومن الأفضل التحلية بالعسل الأبيض أو معلقة واحدة من السكر على الأقل، موضحا أن هناك أطعمة ومشروبات يجب تجنبها، وهي:

- الأطعمة المصنعة، لاحتوائها على العديد من المواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية.

- الوجبات السريعة.

- المشروبات الغازية.

- العصائر البودرة سريعة الذوبان.

- العصائر المعلبة.

- المشروبات العشبية مجهولة المصدر.

ولخّص أسباب تجنب هذه المشروبات في كونها تسهم في ضعف الجهاز المناعي لجسم الإنسان، لذلك يفضل تجنبها.

ونصح "حماد"، بتناول المشروبات الساخنة، لأن تعرضها لدرجة الحرارة يجعلها خالية من الملوثات، وتساعد على تقليل الالتهابات في الحلق، وتجنب المشروبات الباردة لأنها قليلة في التعقيم بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحمض الميكروبي بها، كما أن الفترة التي يتم حفظها بها يمكن أن تكون عرضة للملوثات، على عكس المشروبات الساخنة التي يتم إعدادها وطهيها وتعريضها لدرجة الحرارة.

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