الفلفل الأحمر والسبانخ.. 8 أطعمة تحارب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يقول الأطباء وخبراء التغذية إن اتخاذ الاحتياطات اليومية مثل غسل اليد والتباعد الاجتماعي وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم من أكثر التعليمات التي تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر موقع "cnbc" أن الحفاظ على نظام غذائي ملئ بالفيتامينات يحمي من نقل عدوى فيروس كورونا لأنه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم.

ونشر الموقع الأطعمة التي تحوي الفيتامينات اللازمة لرفع مناعة الجسم، ومن ثم محاربة كورونا على وجه التحديد، والتي تم اعتمادها من خبراء التغذية.

1. الفلفل الأحمر:

الفلفل الأحمر من الخضروات التي تحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية.

وأثبتت دراسة أجريت عام 2017 نشرت في المعاهد الوطنية للصحة، أن فيتامين سي يساهم في الدفاع المناعي لأنه يدعم وظائف خلايا الجسم ويقلل من خطر التهاب الجهاز التنفسي.

تقول الدكتورة سيما سارين، طبيبة الباطنة في EHE Health: إن تناول فيتامين سي يوميًا ضروري للجسم ويعوضه الفيتامينات التي لا يفرزها ويفتقدها.

وأضافت سارين أنه يجب أكله نيئا بالحمص كوجبة خفيفة، أو خلطه مع السلطة.

2. البروكلي:

البروكلي من الخضروات الغنية بفيتامين ج، كما أنه ملئ بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين E المحارب للبكتيريا والفيروسات.

وأوضحت سارين: لتحقيق أقصى استفادة من البروكلي، يجب تناولها نيئة أو مسلوقة.

3. الحمص:

يحتوي الحمص على البروتين، وهو عنصر غذائي به أحماض أمينية تساعد على نمو وإصلاح أنسجة الجسم، كما أن البروتين يشارك في تجميع الإنزيمات والحفاظ عليها وعلى أنظمتها وتجعلها تعمل بشكل صحيح.

وتقول إميلي ووندر، أخصائية التغذية ومؤسس موقع وصفات التغذية الصحية إن الحمص مليء بالزنك أيضًا، الذي يساعد نظام المناعة على التحكم في الاستجابات المناعية وتنظيمها.

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يمكن تناول الحمص كوجبة خفيفة سريعة، ويمكن أيضا خلطه مع السلطة.

4. الفراولة:

تحتوي الفراولة على فيتامين سي اللازم لتقوية جهاز المناعة، حيث إنه يحمي الخلايا من التلف.

وتوصي وندر بإضافة الفراولة إلى الزبادي، أو دقيق الشوفان أو مع زبدة الفول السوداني.

5. الثوم

وفقا لما قالته الخبيرة سارين، فإن الثوم غني بالفوائد الصحية مثل خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من الكبريت الذي يحارب الالتهابات.

وأكدت دراسة نشرت عام 2011 في Advances in Therapy ، واعتمدت على تناول مجموعة من الأشخاص للثوم وكانوا أقل عرضة لنزلات البرد، وإذا اصيبوا يتعافوا في وقت أسرع من الأشخاص الأخرى.

6. المشروم

المشروم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين دي، وبحسب دراسة تم نشرها عام 2018 في Advances in Therapy فإن فيتامين دي يمتص الكالسيوم ويحمي من بعض أنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

7. السبانخ:

تحتوي السبانخ على مضادات أكسدة كما أنها غنية بفيتامين سي وعلى بيتا كاروتين، وهو المصدر الغذائي الرئيسي لفيتامين أ اللازم توافره لتقوية المناعة.

8. الزبادي:

الزبادي مصدر مهم للبروبيوتيك، وهي بكتيريا تساعد على تعزيز صحة الأمعاء والجهاز المناعي، كما أنه فعال في مكافحة نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

ويوصي خبراء التغذية بتناوله دون نكهة أو غير محلى، ويفضل خلطه بالفاكهة والعسل.

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