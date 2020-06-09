أزياء باللون الأبيض موضة صيف 2020 لإطلالة منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - من المفروض أن اللون الأبيض يعكس النقاء والإطلالة الناعمة المفعمة بالأنوثة، إضافةً إلى أنه يعكس على المرأة التي ترتديه نوعاً من الصفاء والسلام الداخلي. ولأن الأبيض هو ملك الألوان الصيفية؛ نظراً للأناقة والجاذبية التي يوفرها للإطلالة، عمدت الكثير من أهم الماركات العالمية إلى تضمينه في مجموعاتها لموسم صيف 2020؛ من خلال تصاميم متنوعة تراوحت بين الفساتين البيضاء الطويلة والقصيرة، سواء لإطلالة نهارية أو إطلالة مسائية، وكذلك البدلات وقطع البليزر البيضاء اللافتة والعصرية.

بدلة باللون الأبيض من برابال غورونغ Prabal Gurung







اخترنا لكِ اليوم في «الخليج 365» باقة مميزة من أجمل وأحدث التصاميم باللون الأبيض التي رصدناها ضمن عروض صيف 2020؛ كي تنتقي منها ما يلائم قوامك وأسلوبك في اللبس، إضافة إلى ذوقك.

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اللون الأبيض موضة صيف 2020 من أهم الماركات العالمية



فساتين باللون الأبيض موضة صيف 2020

فستان باللون الأبيض كاجوال أنيق من فالنتينو Valentino





لصاحبات الذوق الرفيع وعاشقات الإطلالات الملائكية المترفة بالفساتين باللون الأبيض في أيام الصيف، اخترنا لكنَّ اليوم فستاناً باللون الأبيض طويلاً من مجموعة فالنتينو Valentino لصيف 2020، والذي يتميز بتصميم أكمامه المنفوخة وقصته المناسبة للرفيعات، وحتى لصاحبات أجسام الكمثرى. نسقي هذا الفستان مع مجوهرات أو إكسسوارات باللون الذهبي، كما حاولي أن ترفعي شعرك؛ لإبراز جمال ياقته الواسعة.

ولأسلوب عصري مواكب لآخر صيحات الموضة، اخترنا لكِ لإطلالة نهارية كاجوال فستاناً باللون الأبيض بتصميم كاجوال شبابي من ألكساندر ماكوين Alexander McQueen، عبارة عن كتف واحدة وأطوال متفاوتة، مع تخريمات في منطقة الخصر. سيبدو هذا الفستان رائعاً مع حذاء بوتس ankle boots باللون الأسود مستكملاً الإطلالة الغجرية.

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بدلات باللون الأبيض موضة صيف 2020

بدلة باللون الابيض من إيترو etro



للبدلات في موسم صيف 2020 طعم آخر، حيث طغى عليها اللون الأبيض بشكل كبير، من خلال ما رصدناه على منصات عروض الأزياء. فجاءت البدلات باللون الأبيض بتصاميم رسمية لافتة بتفاصيلها، وأخرى أنيقة مناسبة لأوقات الدوام والزيارات.

اخترنا لكِ من إليكساندر ماكوين Alexander McQueen بدلة باللون الأبيض الفاخر، تعد مثالية لإطلالة رسمية مفعمة بالأنوثة؛ من خلال قماشها الراقي بالطبعات. نسقيها مع حذاء أبيض بكعب وحقيبة كلاتش للحصول على لوك رائع.

كذلك، فقد جذبتنا على منصات العروض موضة البدلات البيضاء المؤلفة من ثلاث قطع؛ أي من بليزر، جيليه، وبنطلون.. فهي «ترند» هذا الموسم، ومثالية لأي مناسبة رسمية. نسقي البدلة ذات القطع الثلاث مع قميص وقلادة عريضة على نسق الإطلالة التي أحببناها ضمن عرض إيترو Etro.

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