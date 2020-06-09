اطلالات صيفية من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - تبحث المحجبات عن ملابس خفيفة بأقمشة ناعمة تمنح البرودة، لذلك لا بد أن يجدن صيحات لافتة وأنيقة تحافظ على شياكتهن خلال الموسم الحار.

رصدنا لك من خلال متابعتنا للفاشينيستا المحجبات الأنيقات، أفكار لتنعمي بلوكات مميزة وساحرة ومفعمة بالأثيرية حتى لا تشعري بالحر بتاتاً.

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الفساتين الطويلة المريحة:

فساتين طويلة للمحجبات



اختاريها بأقمشة خفيقة وناعمة وقصات تناسب جسمك، ولتحصلي على التألق اللافت في هذا اللوك، اختاري هذه الفساتين بألوان ناعمة من الباستيل، او الألوان المائية ونسقيها مع حجاب باللون ذاته. سيمنحك ذلك قامة أطول وجسماً ممشوقاً وجاذبية لا تقاوم.







اعتمدي على الأكمام:

إن كانت الأقمشة الناعمة والخفيفة أغلبها تأتي على قطع كلاسيكية أو عادية، على الأقل اختاريها بأكمام ساحرة ومميزة لتكون أساس لوكاتك. على سبيل المثال، نسقي توب أو قميص بقماش ناعم مع سروال الجينز، ولكي لا تبدو الطلة عادية ومملة ولا تستحق الوقوف عندها، اختاري التوب بأكمام مميزة كأن تكون منتفخة على الأكتاف أو الرسخ أو واسعة بالكامل..







الدينيم مع الدينيم:

الدنيم للمحجبات

نعم، عادت هذه الصيحة بقوة وإن كنت لا تملكين الجرأة لاعتمادها بشكل قوي، اختاريها بأسلوب غير تقليدي كأن تختاري سترة يدخل فيها الدينيم مع قماش آخر مع سروال من الجينز.

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القميص الأبيض:



اعتمدي عليه للأيام التي لا تدرين ماذا ترتدين حين تكونين في عجلة من أمرك. ان كان القميص عادياً، أضيفي حزام مميز وستحصلين على لوك لافت.







السترة الطويلة:

سترة طويلة للمحجبات



السترة الطويلة الخفيفة فوق أي توب تمنحك لوك ساحر الى جانب بعض السنتيمترات الإضافية. لخلق نوع من التناقض والتوازن في آن، نسقي مع السترات الطويلة سروال قصير وإن كان السروال قصير لفيه الى أعلى الكاحل لتحصلي على هذه الطلة بسهولة.

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