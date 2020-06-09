6 خطوات أساسية لحماية البشرة خلال الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - تتعرض البشرة خلال فصل الصيف للكثير من العوامل الضارة، في مقدمها أشعة الشمس فوق البنفسجية، إلا أنه بإمكانك تأمين الحماية اللازمة لبشرتك من خلال اتباع خطوات ضرورية تمنع ظهور البقع الداكنة والشوائب على بشرتك وتحافظ على شبابها، سنوردها لك في هذا المقال، فلا تتجاهلينها لكي توفري عناية مثالية لبشرتك في الأجواء الحارة.



1- تنظيف البشرة

تنظيف البشرة



تنظيف البشرة ضروري جداً في روتين العناية بالبشرة، بخاصة في الصيف، وذلك في الصباح والمساء، وهكذا تجعلين بشرتك تتنفس جيداً وتجدد نفسها. كذلك، تجنبي النوم قبل إزالة آثار المكياج عن وجهك، لأن هذه الخطوة تساعدك في الاستيقاظ ببشرة متوهجة ومشرقة وصحية.

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2- استخدام الواقي الشمسي

استخدام الواقي الشمسي



يعد الواقي الشمسي الخطوة الأساسية في روتين العناية بالبشرة، وخصوصاً في فصل الصيف، فهو يحمي البشرة من الحروق ومن أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية. لذلك، اجعليه المستحضر الأول في حقيبتك طوال أيام الصيف، وطبقيه مرات عدة في اليوم، حفاظاً على بشرة صحية خالية من الشوائب والنمش والبقع الداكنة.



3- ترطيب البشرة

ترطيب البشرة



تتعرض البشرة خلال الصيف للجفاف، بسبب نقص السوائل في الجسم بسبب التعرض المكثف لأشعة الشمس، لذلك عوضي بشرتك عن هذا النقص ودلليها بالكريمات المرطَّبة واستخدام الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة وترطبها في الأعماق، مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند...

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4- تقشير البشرة

تقشير البشرة



تحتاج البشرة دائماً الى تجديد مظهرها وتنظيفها من خلايا الجلد الميت، بالتالي عليك القيام بتقشير لطيف للبشرة مرة في الأسبوع من خلال غسول مقشر للوجه. أو بإمكانك عمل مقشر طبيعي في المنزل مكوّن من اللبن الزبادي والشوفان.



5- شرب السوائل واستهلاك أطعمة صحية

شرب السوائل



واظبي خلال الأجواء الحارة وأثناء التعرض للشمس، على شرب المياه والسوائل الطبيعية بكثرة، مما يجنبك جفاف البشرة وتشققها، ويحافظ عليها نضرة ويخلصها من التعب والشحوب. كذلك، من الضروري جداً تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات والبروتين والألياف والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة.



6- الامتناع عن الكافيين والمشروبات الغازية

الامتناع عن الكافيين والمشروبات الغازية



حاولي خلال الصيف تجنب استهلاك الكافيين قدر الإمكان، واستبدليه بالعصائر المغذية التي تمد البشرة بالعناصر الضرورية وتحافظ عليها مشرقة، مثل عصير الليمون، عصير البرتقال، عصير الجزر، عصير التوت، وغيرها من العناصر الطبيعية.

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