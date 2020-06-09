تسريحات شعر ناعمة للشعر الطويل من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - لم تعد صاحبات الشعر الطويل تجدن صعوبات للحصول على اطلالة مميزة. يخترن تسريحة شعر ناعمه للشعر الطويل ومكياج ناعماً يفيض أنوثة ويبرز جمالهن الطبيعيّ. للابتعاد عن تسريحات الشعر المتكلّفة أو الخارجة عن المألوف، اخترنا لك بعض التسريحات للشعر الطويل على طريقة كيم كارديشيان وياسمين صبري.

تسريحات شعر ياسمين صبري

ياسمين صبري

تتمتّع ياسمين صبري بخصلات شعر طويلة وكثيفة، تختار لها دائماً الألوان الداكنة وتسريحات تبرز طولها ونهاياتها اللّامعة والصحيّة، تعمد أحياناً تسريحة شعر ناعمه للشعر الطويل، من خلال رفع شعرها بأسلوب الشينيون المنخفض مع غر مرفوعة وبعض الخصلات الناعمة المتطايرة على جانبي وجهها بمحاذاة الأذن مع أقراط طويلة.



أنتِ أيضاً اعتمدي الفرق الجانبيّ مع خصلات مسحوبة إلى الجنب المعاكس للفرق وأيضاً تموّجات الشعر الكلاسيكيّة لأوقات المساء وكذلك الشعر المرفوع، أمّا للنهار، اختاري الخصلات الطويلة المتموّجة بأسلوب عفويّ ودون فرق. وهكذا تميزي ب تسريحة شعر ناعمه للشعر الطويل.

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تسريحات كيم كارداشيان

كيم كارديشيان

تنوّعت تسريحات شعر كيم كارداشيان Kim Kardashian مع الوقت، محافظة في الوقت نفسه على خصلات شعرها الطويلة التي تغازل خصرها، فبين الخصل المتموّجة وأخرى ملساء، كانت في كلّ ظهور لها، تفيض إطلالتها أناقة وجاذبيّة.

لمن تمتلك شعراً طويلاً أو التي تلجأ إلى الخصلات المستعارة، هذه أجمل تسريحات الشعر الخاصّة بالشعر الطويل مستوحاة من كيم كارديشيان لتختاري منها ما يروق لذوقكِ وللمناسبات المختلفة التي تودّين حضورها. تسريحات شعر عصريّة ومتجدّدة تتناسب مع شعرك.

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