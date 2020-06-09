زيت اللوز لجمال البشرة..ستعجبك النتائج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - يُعتبر زيت اللوز من الزيوت الطبيعية التي لها قدرة فعالة وقوية في علاج جميع مشاكل البشرة.



ومن أهم صفاته أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة البشرة وتغذيتها، ومنحها النضارة والجمال والتألق، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المهمة للبشرة، والكثير من المواد والعناصر الطبيعية التي تؤثر عليها، وتستجيب لها بسرعة كبيرة.



كما أنه غني بنسبة عالية من الدهون غير المشبّعة التي تساعد على تطهير جلد البشرة وتنظيفه، وتجعله خاليًا من أيّ شوائب أو جراثيم.

نعرض لكِ بعض الوصفات والماسكات الطبيعية من زيت اللوز لجمال البشرة:

قناع زيت اللوز لترطيب وتغذية البشرة

بشرة نقية

زيت اللوز يتمتع بفوائده الجمالية المتعلقة بجمال البشرة، وهناك وصفة سحرية من زيت اللوز تساعد على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة ونضرة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات التي تساهم في تغذيتها. حضّري قناع زيت اللوز لترطيب البشرة



من خلال خلط ملعقة منه مع ملعقة من زيت الزيتون، وملعقتين من الزبادي ونصف ملعقة من العسل. ابدئي بتدليك الوجه لمدة عشر دقائق واتركيه لمدة نصف ساعة.

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قناع زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء

للتخلّص من الهالات السوداء

من أهم الفوائد العلاجية باستخدام زيت اللوز هو تخلص البشرة من الهالات السوداء والدوائر المتكونة حول منطقة العيون، والتخلص من التجاعيد والقضاء على علامات الشيخوخة المبكّرة التي تعانيها الكثيرات. حضّري ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من بودرة الحليب،



واخلطي الاثنين معًا للحصول على عجينة متماسكة ثم قومي بوضعها على الهالات السوداء الموجودة حول العين لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهكِ جيدًا.

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قناع زيت اللوز لـ تفتيح وتبييض البشرة

زيت اللوز

زيت اللوز أيضًا يلعب دورًا مهمًّا للغاية، في تفتيح وتبييض البشرة ويقوم بغسلها وتطهيرها من الأوساخ والأتربة المتكونة عليها. هذه الوصفة تُستخدم كغسول ويكون بمثابة كريم تفتيح في الوقت نفسه. قومي بإعداد ملعقة من زيت اللوز وأضيفي إليها ملعقة من العسل، وملعقة من عصير الليمون، وملعقة من خل التفاح. اخلطي المكونات جيدًا ووزعيها على بشرتكِ بحركات دائرية، واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

قناع زيت اللوز لعلاج تشققات الشفتين

اللوز للقدمين

يُستخدم زيت اللوز أيضًا في علاج مشكلة تشققات الشفتين التي تشتكي منها معظم الفتيات، وبخاصة في هذا الفصل فتصبح الشفاه حساسة وتتأثر كثيرًا بالطقس البارد والهواء، بالإضافة لجعل الشفاه باللون الوردي الطبيعي، وذلك لاحتواء زيت اللوز على كميات كبيرة من الفيتامينات المركبة. يمكنكِ دهن شفتيكِ بالقليل من زيت اللوز في الصباح وقبل النوم، كما يمكنكِ تحضير وصفة طبيعية من زيت اللوز وزيت اللافندر، وزيت البابونج، من خلال خلط تلك الزيوت بنسب متساوية مع بعضها، وتدليك الشفتين بها يوميًّا قبل النوم.

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