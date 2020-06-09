اتجاهات الشعر لصيف 2020: أجمل ألوان وقصات وتسريحات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:41 مساءً - إذا كنت من متابعات موضة الشعر، وترغبين في الاطلاع على أبرز صيحات واتجاهات الشعر لصيف 2020، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أكثر اتجاهات الشعر رواجاً لصيف 2020، والتي تتضمن أجمل صبغات الشعر وألوان الشعر وتسريحات الشعر.



ضفائر الأطفال

ضفائر الأطفال



تعد تسريحة ضفائر الأطفال من أبرز اتجاهات الشعر لصيف 2020، وهي مثالية لإطلالة يومية ناعمة وحيوية، فالضفائر الصغيرة من الجهة الأمامية تعمل على تأطير الوجه ومنحك مظهراً طفولياً، إضافة الى أنها سهلة للغاية وتناسب جميع أطوال الشعر، وتضيف الى مظهرك اليومي لمسة جذابة.

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باندانا الشعر

باندانا الشعر



تأخذ أكسسوارات الشعر حيزاً كبيراً ضمن اتجاهات الشعر لصيف 2020، وهي تضيف الى إطلالة المرأة الفخامة والأناقة مهما كانت تسريحة شعرها ناعمة. اتركي شعرك منسدلاً إنما استخدمي الباندانا على الجهة الأمامية للشعر، مع ترك بعض خصلات الشعر منسدلة على الوجه لإضفاه الحيوية على مظهرك.



تسريحة ذيل الحصان المضفر

تسريحة ذيل الحصان المضفر



إنها تسريحة شعر عصرية وناعمة مثالية لفصل الصيف، لا سيما لصاحبات الشعر المجعد والكثيف، وهي تسريحة مريحة جداً وعملية وملائمة لمختلف الأوقات. ترتكز تسريحة ذيل الحصان المضفر على تضفير كامل الشعر وسحبه الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المرتفع.

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صبغة الأومبري

صبغة الأومبري



لا تزال صبغة الأومبري موضة شعر رائجة ومنتشرة بين النساء، وهي ستكون من أبرز صبغات الشعر لصيف 2020. ويعد مزيج الأسود والأشقر الاتجاه الأبرز، حيث تكون جذور الشعر باللون الأسود، أما خصلات الشعر فباللون الأشقر الفاتح. وهي طريقة رائعة للسماح لجذور شعرك الطبيعية بالنمو خلال فصل الصيف.



قصة البوب

قصة البوب



تعتبر قصة البوب من أبرز اتجاهات الشعر لصيف 2020، وهي قصة عملية جداً، فمن جهة تريحك من التعرق، ومن جهة أخرى لا تحتاج الى كثير من الوقت لتصفيفها، حيث بدقائق قليلة تحصلين على تسريحة ناعمة سواء كانت متموجة أو مستقيمة.



تسريحة الكعكة الفوضوية

تسريحة الكعكة الفوضوية



تناسب تسريحة الكعكة الفوضوية جميع أشكال الوجه، وبإمكانك اعتمادها مهما كان طول شعرك، فلا تترددي في اعتمادها، لا سيما أنها من أبرز تسريحات الشعر التي ستكون رائجة في صيف 2020. اسحبي شعرك الى الخلف بطريقة فوضوية بأسلوب الكعكة العالية، واتركي بعض خصلات الشعر منسدلة عند حدود الأذنين.

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