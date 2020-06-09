فوز الفهد تُشعل إنستجرام بإطلالة صيفية مُذهلة

شاركت الفاشينيستا الكويتية “فوز الفهد” متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مذهلة، خطفت بها الأنظار بشدة، وذلك بسبب بساطتها ولونها المميز أيضاً .

حيث أطلّت الفهد بفستان صيفي قصير باللون الأصفر وافق تماماً لون بشرتها الخمري، وأبرزت تفصيلته المميزة رشاقتها وجمال خصرها، لينتهي بتنورة شبه واسعة تصل حتى الركبتين وتنتهي بتصميم مميز ، كما زينت فوز إطلالتها بساعة ذهبية، وأسدلت شعرها المموج الذي تحدده خصلات فاتحة اللون ليكون هو أبرز اكسسوارتها في تلك الإطلالة .

يُذكر أن أعلنت فوز الفهد زواجها مؤخراً من رجل الأعمال “عبداللطيف الصراف”، في حفل عائلي بسيط ضم الأسرتين، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا بمنع التجمعات. كما نفت الفهد حملها في طفلها الأول، مؤكدة على أن الحمل مرحلة مازالت مبكرة، ونفت أيضاً ما أشيع أنها تكبر زوجها بـ 8 سنوات، لترد بسخرية واستنكار على الأمر “لماذا تتزوج من شخص عمره 21 عاماً؟!”، مؤكدة على أن العمر بالنسبة لها ليس مشكلة، ولا تخجل أبداً من الكشف عن عمرها الحقيقي .

Advertisements

قد يهمك ايضا:

هذه أفضل ملابس المحجبات باللون الأصفر ونصائح تنسيقها من وحي الفاشينيستا

بيلا حديد تتبرع بأرباح مجموعتها الجديدة من الـ"تي شيرت" لمتضرري "كورونا"