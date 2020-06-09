إليكِ أشهر موديلات الفساتين الناعمة المناسبة لفصل الصيف

لا تنتهي موضة الفساتين الطويلة التي تبحث عنها كل سيدة لتبدو أنيقة لحضور عدة مناسبات. تألقي بأجمل موديلات فساتين ناعمه طويله بوحي من أشهر الماركات العالمية وتصاميم عصرية في عروض أزياء 2020.

فستان شانيل Chanel

قدمت ماركة شانيل Chanel فستان أبيض طويل بصيحة الطبقات مع سترة قصيرة بأكمام طويلة وحزام حول الخصر، وتميز الفستان بتصميمه الأنيق والعصري ليناسب المحجبات.

فستان Pyer Moss

تصميم محتشم وراقي للمحجبات من Pyer Moss، ويتناسب مع أجواء هذا الموسم الحيوي، حيث أنه باللون الأصفر الرائج بقماش حريري للمناسبات.

فستان Rochas

أيضًا قدمت ماركة Rochas بسيط بتصميم عصري يناسب إطلالات النهار، وهو بأكمام طويلة وكشاكش على الصدر وطول متوسط.

Advertisements

فساتين فالنتينو Valentino

قدمت ماركة فالنتينو Valentino فساتين أنيقة باللون الأبيض بتصاميم عصرية ومحتشمة تناسب إطلالات النهار في العيد.كما قدمت الماركة فساتين بألوان جذابة تواكب أجواء هذا الموسم مثل الفستان الأصفر والفستان الأخضر والفستان الأحمر والفستان الأرجواني.

فساتين Zimmermann

برزت العديد من الفساتين المحتشمة والناعمة للعيد من توقيع ماركة Zimmermann والتي تناسب مختلف الأذواقأحببنا الفستان الأحمر المحتشم بالأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة، والفستان المزين بنقشات وطبعات ملونة وبقصّة عمودية، وكذلك الفستان الأزرق بالأكمام الطويلة الواسعة والتنورة الـA Line بالقصّة الـHigh Low والقبّة المرتفعة.

قد يهمك أيضًا: