5 اتجاهات لفساتين عصرية يمكنك اعتمادها في المنزل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاليًا، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف دول العالم، ربما أصبحت معظم قطع البيجاما التي اقتنيتيها في فترة الحجر الصحي غير ملائمة للجو الدافئ، وربما مللت من ارتداء البنطلون الرياضي وقميص التيشرت طوال الوقت.

إذا ما الحل؟ حان الوقت لارتداء فستان المنزل، حيث لطالما أصبحت هذه الفساتين البسيطة والمريحة الأكثر شعبية في هذا الوقت من العام، لكنها أصبحت أكثر جاذبية هذا العام في ظل الحجر المنزلي.

أثبت أفراد مجتمع الموضة أنهم مصدر كبير للإلهام حتى عندما يتعلق بهذا الاتجاه المنزلي، وقد ظهرت أشهر النجمات والمؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وهن يرتدين أجمل الفساتين المنزلية من فساتين ماكسي فضفاضة وهادئة إلى أنماط القطن المحبوكة والمضلعة والأنماط المجعدة.

وسواء كنت تخططين للاستمتاع ببعض الوقت في حديقة منزلك، أو العمل من المنزل، أو حتى أخذ قيلولة، اكتشفي معنا فيما يلي أبرز اتجاهات الفساتين الجميلة المثالية للمنزل.

الفستان المضلع

إذا كنت من عشاق توب التانك المضلع، فأنت حتمًا ستقعين في حب هذا النمط من الفساتين التي يسهل ارتداؤها وتبدو أنيقة ومصقولة، يمكنك تنسيقه مع إكسسوارات مثل بعض المجوهرات الذهبية المكتنزة وزوج من الصنادل المسطحة ستحصل على نظرة بنفسك.

الفستان الفضفاض والطويل

بصورته الظلية الإنسايبة الفضفاضة والجذابة وحمالاته النحيفة، ستشعرين وكأنك في عطلة هذا الصيف دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، و يمكنك اختيار هذا النمط من الفساتين بطبعات الزهور أو البولكا دوت.

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الفستان المجعد

التجعيدات تضفي على أي قطعة جاذبية فورية، فهذا النسيج المطاطي المجعد مريح ومناسب للجميع، جربي أحد هذه الفساتين الجميلة واحكمي بنفسك.

فساتين السليبدريس

هذا النمط الحريري الجريء من الفساتين كان دوره ينحصر في الأصل في غرفة النوم، لكنه أصبح من الصحيات الرئيسية على مر السنين، ويعد اتجاهًا رئيسيًا على مدرجات ربيع وصيف 2020، لذلك ليس من المستغرب أن نرى هذه الفساتين بظلال صيفية وطبعات أزهار في كل مكان هذا الصيف.

فساتين بقصة الظهر العاري

هذا الصيف تحظى الفساتين بقصة الظهر العاري، أو تلك التي تتخللها بعض الفتحات والأربطة المتقاطعة على مستوى الظهر، بشعبية واسعة في مكان سواء داخل المنزل أو خارجه.