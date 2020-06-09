كم بلغ سعر فستان ياسمين صبري الأزرق في إطلالتها الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري في الآونة الأخيرة مصاحبا بحالة من الجدل العارم بسبب إطلالات فساتينها المختلفة، خاصة بعد ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي جعلها محل بحث واهتمام من قبل جمهورها على السوشال ميديا.

وأثارت إطلالة ياسمين صبري الجديدة عبر صفحتها على إنستغرام إعجاب متابعيها، حيث ارتدت فستانا أزرق اللون يطلق عليه elisabetta franch من ماركة "ترندي فاشن" العالمية تبلغ قيمته 2.023 ريالا بما يعادل 543 دولارا.

والفستان من النوع الطويل مكشوف الكتف "one sholder" ويوجد به فتحة طولية من ناحية الساق اليسرى، واعتمد الفستان على بساطته الشديدة، كما أن إطلالتها جاءت خالية كليا من أي إكسسوارات واعتمدت ياسمين على تسريحة شعر بسيطة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، وعلق البعض قائلين: "ذوقك اتحسن جدا يا ياسمين بعد ارتباطك بأبو هشيمة".. "الفستان يجنن واللون الأزرق تحفة عليكي والإطلالة أحسن من إطلالة زواجك".. "انتي حلوة في فساتينك اليومية عن المناسبات".

وفي واقعة مشابهة، أشعلت ياسمين صبري السوشال ميديا بعدما ظهرت بإطلالة مميزة وجريئة، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شبهوها بالفنانة الراحلة سعاد حسني خاصة في تصاميم فساتينها القصيرة.

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وظهرت صبري في الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام وهي ترتدي فستانا مكشوفا تماماً من الظهر باللون البرتقالي، واعتمدت على رفع شعرها بشكل مميز.

وتفاعل الجمهور بشدة مع الصورة، معربين عن إعجابهم بشكل وببساطة ياسمين صبري، وجاءت التعليقات: "انتي شبه سعاد حسني في الصورة".. "انتي جميلة جدا وفيكي كثير من سعاد حسني خاصة في استايل الفساتين".. "يا بخت أبو هشيمة متجوز قمر من زمن الفن الجميل".

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري نهاية أبريل الماضي في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا وحضر الحفل 10 أشخاص فقط.

وتشغل علاقة الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الجمهور بشكل كبير، حيث يترصد المتابعون أخبارهما ويتداول صورهما فور نشرها بشكل واسع مع الكثير من التعليقات.