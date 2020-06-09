أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بـ"التنانير الميدي" في مناسباتها الرسمية

جمعنا لكِ أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بالتنانير الميدي التي اعتمدتها في مناسباتها الرسمية المختلفة لتستوحي منها أفكارا مميزة تجمعين بها بين الأسلوب الملكي الراقي مع لمسات من العصرية، لا سيما أن الملكة ليتيزيا دائما تنوعت في إطلالاتها من ناحية الألوان وطريقة التنسيق وخياراتها غالباً ما تكون مناسبة لمختلف النساء.

واعتمدت الملكة ليتيزيا موديلات تنانير ميدي متنوعة إن كان من ناحية قصاتها أو ألوانها أو حتى الأقمشة المصنوعة منها، حيث اختارت منها التصاميم الرسمية والتصاميم الأكثر العصرية وبعض القصّات التي اعتمدتها كانت ضيقة وبعضها الآخر واسعة وأو كلوش.

وشاهدنا في التنورة الجلد الميدي، أو في التنورة المصنوعة من التول الناعمة أو من الحرير المعرق أو حتى في التنانير ذات الأقمشة القطنية، وقد نسقتها بأساليب جمعت فيها بين الأناقة والعصرية وهذا هو الأسلوب الذي امتازت به عموماً، واختارت معها اما القمصان الأنيقة أو البلايز الناعمة أو جاكيت البليزر أو المعاطف الأنيقة، وأكملت إطلالاتها بها إما مع أحذية الكعب العالية أو مع الصنادل وقد نجحت كل مرة في أن تبدو أنيقة وراقية.

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