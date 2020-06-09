"الصحة العالمية" تقدم نصائح مهمة حول شراء الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قدمت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح للمواطنين، خاصة بشراء الأطعمة من الأسواق، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، في منشور لها، إنه يجب غسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهز الطعام وطبخ الأطعمة جيدا عند درجة 70 درجة مئوية لا سيما اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، وضرورة وضع اللحوم سريعة التلف في الثلاجة في أسرع وقت ممكن في درجة حرارة أقل من 5.



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