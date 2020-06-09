كيف تتخلص من عادة الجلوس المفرط خلال "قعدة البيت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

مع استمرار الحكومة في توصيات التباعد الاجتماعي، واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من فيروس كورونا، أصبح لزاما على الكثيرين المكوث في المنزل.

وأصبح الجلوس لفترات طويلة سمة سائدة سواء كان أثناء العمل من المنزل أو مشاهدة التليفزيون أو تصفح الإنترنت، أو غيرها، وهو ما قد يضر بالصحة.

لذا نقدك لكم مجموعة من النصائح التي تمكنك من التخلص من عادة الجلوس المفرط، بحسب ما أورد موقع "24" الإمارتي عن "إم إس إن".

خصص مساحة للتحرك

حاول تخصيص مساحة مناسبة للتحرك والوقوف بعيداً عن الأريكة أو الكرسي، وقم بأخذ استراحات بشكل منتظم إن كنت تعمل في المنزل. وأثناء وقت الراحة احرص على عدم البقاء في وضع ساكن، وقم ببعض النشاطات داخل المنزل مثل التجوال في المساحات الفارغة أثناء التحدث على الهاتف، أو مارسة التمارين الرياضية، أو قم بإنجاز بعض المهام المنزلية الأخرى مثل تنظيف الأطباق.

ذكر نفسك أنك في وضعية الجلوس

نظراً لأن الجلوس بأت أمراً معتاداً جداً بالنسبة لمعظمنا، فغالباً ما نحتاج إلى التذكير بأننا في وضعية الجلوس. يمكن أن يكون ذلك عبر إعداد المنبه لكل 30 دقيقة من الجلوس، أو ببساطة وضع ملاحظة لاصقة على شاشة الكمبيوتر أو المكتب عندما تجلس لتتذكر تغيير وضعيتك والتحرك.

اقرن الجلوس ببعض النشاطات الأخرى

يمكنك أن تمارس بعض النشاطات مثل التوجه إلى المطبخ وشرب كأس من الماء، أو إعداد فنجان من القهوة أو العصير كفترات مستقطعة تقترن بعملية الجلوس لوقت طويل، فهذا من شأنه أن يجعلك تتحرك أكثر وتكسر ساعات الجلوس الطويلة.

تقسيم وقت الجلوس

قم بتقسيم وقت الجلوس إلى أجزاء منتظمة، وبين هذه الأجزاء مارس نشاطاً لمدة 10 - 15 دقيقة مثل غسل الملابس، أو إنجاز مهمة عالقة. قم بتحديد مهامك في وقت مسبق لإنجازها في فترات الاستراحة.