هذا الزيت سر جمال بشرتك وشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد زيت البتولا (Birch Oil) بمثابة سر جمال البشرة والشعر؛ حيث إنه يعد سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد والبثور والسيلوليت وقشرة الرأس وتساقط الشعر.

وأوضحت مجلة "Elle" أن زيت البتولا غني بالفلافونيد والمواد العفصية وفيتامين C، وهي مواد تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم تحارب التجاعيد ومظاهر الشيخوخة.

ويتمتع زيت البتولا أيضا بتأثير مضاد للبكتيريا والالتهابات، ومن ثم يساعد في مواجهة البثور وحب الشباب.

كما يعمل زيت البتولا على تنشيط الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي، ومن ثم شد البشرة والتخلص من ظاهرة السيلوليت، وهي عبارة عن نتوءات قبيحة تظهر على الجلد على غرار قشرة البرتقال.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت البتولا على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس وترطيبها وتقوية بصيلات الشعر، ومن ثم يساعد على مواجهة قشرة الرأس وتساقط الشعر.

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