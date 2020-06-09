نصائح مهمة لمرضى السكر.. حتى لا تؤذي الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - ب أ-

قالت الدكتورة مارتينا جوتهوف إن داء السكري قد يؤذي الكلى؛ حيث إنه قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي والاحتياج لزراعة الكلى.

وأضافت أخصائية الكلى الألمانية أنه يتعين على مرضى السكري إجراء فحوصات دورية مرة في العام على الأقل؛ حيث ينبغي فحص مستوى بروتين "ألبومين" في البول. ويزداد مستوى هذا الهرمون في البول في حال عدم قيام الكلى بأداء وظيفتها على نحو سليم.

ولتجنب مشاكل الكلى تنصح جوتهوف مرضى السكري بضبط مستوى السكر بالدم وكذلك ضبط مستوى ارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين والخمر.

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