7 أطعمة تحارب الالتهابات بالجسم وتخفف أعراض الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يتعرض الجسم للإصابة بعدوى بكوفيد 19 أو غيرها من أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية والتي عادة تسبب التهاب في الجسم، والذي يؤدي إلى الكثير من الآلام المزعجة، وهناك بعض الأطعمة تحارب الالتهابات وتقلل من تأثيرها وتساهم في كبح العدوى، لذلك يجب أن يتضمنها النظام الغذائي اليومي. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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