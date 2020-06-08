من الباديكير للحمام المغربي.. اعملي كوافيرك في البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لم يعد بإمكان النساء الذهاب إلى صالونات التجميل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا أصبح من الضروري تنفيذ الجلسات التجميلية في المنزل.

نرصد لكم أهم الجلسات التجميلية في صالون التجميل، وطريقة تنفيذها في المنزل، بأفضل نتيجة ممكنة.

الباديكير

يمكنك الحصول على قدم نظيفة وناعمة في المنزل، وفقًا لما أوضح موقع "stylecraze"، فقط اتبعي الخطوات التالية

1- إعداد الأظافر

-ابدأي باستخدام مزيل الطلاء لإزالة الطلاء القديم

-قص الأظافر بشكل مستقيم ومتساوي

-استخدمي المبرد لتشكيل الأظافر بالشكل المبرغوب فيه

2-نقع القدمين

انقعي قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة في ماء دافئ وأضيفي الملح، وعصير الليمون والشامبو، من أجل تقليل خشونة الجلد، وتقشيره بسهولة

يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري، هذه الخطوة تهدئ الأعصاب وتعطي قدميك العلاج الذي تستحقه.

3-التقشير

جففي قديمك، ثم ابدأي في تقشيرهما، بعد ذلك استخدمي كريم مرطب على كامل القدم بما فيها الأظافر

وإذا كان لديك تشققات في القدم امزجي الفازلين مع عصير الليمون، ثم لفي الكعبين بالبلاستك وارتدي الجوارب القطنية، طوال الليل، كرري هذه الخطوات مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتيجة رائعة.

-الحمام المغربي

بخطوات بسيطة ومكونات أساسية، يمكنك الحصول على الحمام المغربي في المنزل، كما أوضح موقع "barakabits".

-المكونات

صابون مغربي

طمي مغربي

قفاز التقشير

ماء ورد

الطريقة

اجلسي في ماء ساخن تستطيعين تحمله لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى تسمحين لمسام جسمك بالتفتح

بعد ذلك ابدأي بتدليك جسمك بالكامل بالصابون وافركيه بحركات دائرية بديك، بعد ذلك استخدمي القفازات لتقشير الجلد الميت

اشطفي جسمك بالماء الدافئ، ثم ابدأي بعمل ماسك الطمي المغربي مع الزبادي وجزء من ماء الورد، واتركي الخليط على جسمك لمدة 5 دقائق.

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بعد شطف الطين، ادهني جسمك بماء الورد ثم جففي نفسك.

صبغ الشعر في المنزل

يمكنك صبغ شعرك في المنزل باللون الذي تريدنه، كما أوضح موقع "goodhousekeeping"

الأدوات

-اللون

-فرشاة ووعاء

-مناديل ازالة مكياج

-غطاء للرأس استعمال مرة واحدة

-قفازات بلاستيكية

الخطوات

1غسل الشعر

اغسلي شعرك قبل 24 أو 48 ساعة من الصبغ بدون استخدام البلسم، هذه الخطوة تسمح للون أن يلتصق بشعرك بسهولة

وفي حال كان شعرك شديد الجفاف، ضعي البلسم خمس دقائق يوميًا اسبوع وقومي بعمل حمام ساخن لترطيب شعرك، لكن توقفي عن استخدام هذه الخطوة قبل الصبغة بيوم كامل.

2- اللون

اختاري اللون الذي ترغبين به، ومن الأفضل أن يكون أغمق درجتين أو أفتح من لون شعرك الطبيعي

3-التجهيزات

استخدمي قماشة كبيرة في المكان الذي تجلسين فيه لبدأ استخدام الصبغة حتى لا تلطخين المنزل بالألوان، وارتدي قميصًا قديم.

ضعي فوطة عند كتفيك حتى لا تلطخين ملابسك بالكامل، ثم مشطي شعرك جيدًا بالفرشاة لفك أي تشابك، ثم ارتدي القفازات البلاستيكية.

3-تجهيز اللون

اتبعي التعليمات الموجودة على العلبة لتجهيز الصبغة، في ترتيب دمج اللون والمحلول، داخل وعاء الصبغة.

4- تطبيق اللون

قسمي شعرك إلى جزأين أو أربع أجزاء متساوية، وإذا كنتي تصبغين شعرك للمرة الأولى لا تقربي الصبغة من جذور شعرك، وابتعدي بمقدار 5 ملم.

بعد وضع اللون البسي غطاء الرأس البلاستيكي، واضبطي الساعة على الوقت الخاص المدون على العبوة، قبل أن تغسلي شعرك.

5- غسل الشعر

ابدأي بغسل شعرك بالماء فقط أولا، وانتظري ساعة قبل استخدام الشامبو أو البلسم، حتى تسحمين للصبغة بأن تلتصق بالشعر.

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