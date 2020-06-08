سيدات يروين أغرب حالات الوحم: أسمنت وصابون وطين.. وطبيب نساء يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

معتقد سائد في المجتمع المصري، وهو أن المرأة إن اشتهت نوعا معينا من الأطعمة خلال فترة الحمل يجب أن تتناوله لأنه إذا لم تأكله وقامت بحك جزء من جسدها فإن طفلها يولد بوحمة في هذه المنطقة بجسده.

ويختلف الوحم بين النساء، حتى أن بعضهن يشتهين الأسمنت والصابون؛ ففي أحد جروبات السيدات على فيسبوك، أطلقت إحدى السيدات سؤلا: "اتوحمتي على إيه في فترة الحمل"، وتفاعل معها الكثير، وكانت ردود البعض غريبة ما أثار الدهشة، ومن بين أغرب ما جاء ردًا على السؤال:

- "أنا في الشهر التامن ريحة الأريال وصابون الإيد مبهدلاني هموت وأكلهم".

- "صابون بطعم الليمون وطينة".

- "كنت باكل رغاوي الإريال".

- " كنت بعشق ريحة الأسمنت والمحارة والطوب الأحمر المبلول، كنت جايبة طوب أحمر ببله وأشمه كل شوية".

- "التراب المبلول بتاع الشارع وتفل القهوة وأشم وطفي السجاير".

- "عرق سوس ناشف كنت بسفه".

- "الطينة اللي على البطاطس أكلت منها كميات كبيرة".

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- "كنت بتوحم على الهنود وابني طلع شبهم أوي وكل اللي يشوفه يقول هندي".

- "كريز وفسيخ حاجتين عكس بعض".

- "المنظفات بجميع أنواعها".

هل هناك ما يسمى بالوحم عليما؟

يقول الدكتور محمد شلبي استشاري أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، إن الوحم هو اضطراب في هرمونات الحمل، مما يسبب تغيرا بالشهية والطعم ومذاق الأكل وعدم الرغبة في تناوله، بالإضافة إلى تغيير المزاج.

وتابع شلبي لـ"الخليج 365": في بداية الحمل تشعر السيدات باشتهاء أشياء غريبة وترغب في تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تتوفر في الأسواق، وأخرى ليس موسم حصادها".

وأضاف محمد، أن هناك بعض السيدات تشتاق إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي لا يصلح أكلها أو شم رائحتها، كالصابون أو رغاوي مسحوق الملابس.

وذكر شلبي، أنه لا يوجد أي أساس علمي بظهور "وحمة الطفل" عند الامتناع عن تناول هذه الأشياء الغريبة أو حتى الأطعمة التي تتوفر في الأسواق.

وحذر استشاري أمراض النساء والتوليد، من القيام بهذه التصرفات، لأنها تضر بصحة الحامل حسب أضرار المادة المتناولة، وقد يصل خطورتها إلى آلام في البطن والمغص والتسمم الغذائي.