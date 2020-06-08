رحلة في تاريخ إمبراطورية بيير بالمان الفرنسية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ولد بيير ألكسندر كلوديوس بالمان في الـ 18 من مايو 1914 في جنوب فرنسا، في مدينة سان جان دي موريان الواقعة بين سلسلة جبال الألب.

العائلة

والده الذي توفي عندما كان المصمم يبلغ من العمر سبع سنوات فقط، كان يملك متجرًا للمنسوجات؛ ووالدته كانت تملك بوتيكا يسمى Galeries Parisiennes تتشاركه مع أخواتها.

الهندسة المعمارية

في عام 1933، بدأ بالمان حياته المهنية كمهندس معماري في مدرسة الفنون الجميلة في باريس، بينما كان يعمل إلى جانب المصمم روبرت بيجيه.

الحرب العالمية الثانية

زار المصمم الفرنسي استوديو الخياطة لإدوارد مولينو في عام 1934، وترك مدرسة الفنون الجميلة وعمل في الإستوديو لمدة خمس سنوات، و في وقت لاحق خلال الحرب العالمية الثانية، عمل مع مصمم أزياء الهوت الكوتور الشهير لوسيان ليلونغ، حيث التقى بكل من كريستيان ديور وهوبرت دي جيفنشي.

تأسيس علامة بالمان

أسس بيير دار أزيائه التي تحمل اسمه "Balmain" في نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأ مسيرته كمصمم من خلال إنشاء تنانير طويلة بخصر ضيق وصورة ظلية على شكل الجرس، وهو أسلوب اشتهر كجزء من الموضة الفرنسية ما بعد الحرب.

الأزياء

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ركز المصمم الفرنسي على الأزياء النسائية، وكانت تصاميمه منذ البداية أنثوية جريئة، مستعينًا بالأقمشة المطرزة الغريبة، والخصر الضيق وتنانير على شكل الجرس؛ ما صنع نمطًا جديدًا ومختلفًا عن المظهر العسكري الرجالي الذي كان رائجا في تلك الفترة.

حركة المظهر الجديد "New Look"

بيير بالمان هو أحد مصممي المظهر الجديد: وهو حركة أحدثت ثورة في الموضة بعد الحرب العالمية الثانية، مع التركيز على تصاميم أكثر أنوثة.

الملكية

كانت فساتين بالمان كوتور، في ذلك الوقت، الأكثر شهرة بين الملوك الأوروبيين ونجوم هوليوود، أمثال: كاثرين هيبورن، بريجيت باردو، فيفيان لي، مارلين ديتريش، صوفيا لورين وملكة تايلاند.

العطور

ابتكر المصمم الفرنسي أيضًا العطور، بما في ذلك عطر "Vent Vert" في عام 1947، أول عطر له والذي أصبح أيقونيًا في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، وبعدها أصدر عطر "جولي مدام" في عام 1953 وعطر "إيفوار" عام 1979.

رحيل المؤسس

استمر بيير بالمان بعمله كمدير إبداعي لدار الأزياء الخاصة به حتى وفاته في عام 1982، وتوفي بسبب سرطان الكبد عن عمر ناهز الـ 68 عامًا في باريس، وفي العام نفسه أطلقت العلامة التجارية بالمان أول مجموعة أزياء جاهزة للارتداء.