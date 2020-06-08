عادات خاطئة تعرضك للإصابة بالتسمم.. ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: يتعرض البعض للإصابة بالتسمم نتيجة تناول طعام فاسد، ولكن هناك عادات خاطئة أيضًا تتسبب في الإصابة بالتسمم يرتكبها الكثيرون دون دراية أو معرفة ويعرضهم ذلك لاختبار أعراض مزعجة، لمزيد من التفاصيل يمكنك الضغط على الرابط التالي:اضغط هنا

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