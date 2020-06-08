لطلاب الثانوية العامة.. احذر هذه الأطعمة تسبب النعاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات العام الدراسي، خصوصًا بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم خطتها واستعدادها للامتحانات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وفي هذه الأثناء يكثف الطلاب من أوقات مذاكرتهم قبل بدء الامتحانات التي تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري، ولهذا نستعرض لكم بعض الأطعمة التي يجب تجنبها كونها تسبب نعاسًا، وذلك بحسب ما ذكر موقعا " AMerican sleepassociation" و" food.ndtv".

1- منتجات الألبان:

لاحتوائها على مادة تريبتوفان، وهي حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين، الذي يتحول إلى الميلاتونين، الذي يعتبر محفز جيد للنوم.

2- الموز:

كونه يجمع نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على النوم، كما أنه يحتوي على التريبتوفان والماغنسيوم اللذان يساعدان على استرخاء العضلات، ومن ثم سهولة النوم.

3- الكريز:

من الفاكهة الغنية بالميلاتونين، وعند تناوله يعطي الجسم إشارة للنوم، لذلك من الأفضل تناول طلاب الثانوية العامة الكريز قبل النوم للدخول في النوم بشكل أسرع، بدلا من تناوله أثناء المذاكرة.

4- الأرز:

يساعد على الدخول في النوم، بسبب الكربوهيدرات الموجودة به ما يزيد من تركيز التريبتوفان في الدم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على المزيد من الفيتامينات والماغنسيوم، وهو ما يؤدي إلى راحة العضلات والأعصاب.

5- البيض:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وبالرغم من أهميته إلا أنه غني بكمية كبيرة من التريبتوفان، التي تنتج هرمون الميلاتونين وتساعد على الشعور بالنوم.

6- السالمون:

يساعد على النعاس أيضًا، لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تحفز الجسم على إنتاج الميلاتونين.

7- العسل:

يحتوي على الجلوكوز، الذي يؤدي إلى التقليل من مستويات الأوريكسين، وهو ناقل عصبي في الدماغ يساعد على اليقظة، ما يؤدي إلى الاحساس بالنوم.

8- الجوز:

يحتوي على الماغنسيوم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الميلاتونين، لذلك يفضل تناوله قبل النوم لرفع مستوى الميلاتونين في الدم، ما يساعد على الدخول في النوم بشكل أسرع.