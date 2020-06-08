بعد تفشي كورونا.. طرق بسيطة تساعد على تبييض الأسنان دون الذهاب لطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لم يعد الذهاب إلى الطبيب متاحا في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والخوف من العدوى.

واعتاد البعض الذهاب إلى طبيب الأسنان من حين لآخر، من أجل جلسات تبييض الأسنان.

لذلك نستعرض لكم عدد من الحلول المنزلية التي تساعد في تبييض الأسنان بسهولة، كما أوضح موقع "bright side".

1. الزنجبيل والملح والليمون

اخلط الزنجبيل المطحون مع الملح وعصير الليمون، ثم ندلك الأسنان به.

2. ملح أبسوم

قم بإذابة ملح إبسوم في الماء، ثم فرش أسنانك به وسوف يساعد على تبييضها.

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3. أوراق النعناع وزيت جوز الهند

اطحن أوراق وأضفها إلى زيت جوز الهند، وأخلطهم جيدا، ثم ابدأ باستخدامهم.

4. بروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز

نمزج المكونات مع بعضها، على أن تكون الصودا ضعف البروكسيد. ونمزجهم حتى يتكون معجون ونغسل بها الأسنان.

5. مسحوق الكاكاو

نخلط مسحوق الكاكاو مع زيت جوز الهند أو الماء، حتى يتكون لدينا معجون يسهل استخدامه.

6. خل التفاح وصودا الخبز

نخلط المكونات حتى يتشكل لدينا خليط يسهل فرده على الأسنان