عمرها 90 عامًا وتبهر الجميع بمهارتها في الألعاب الالكترونية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تملك ال أن تُعجب بهاماكو موري وهي امرأة يابانية، عندما تبدأ في متابعتها عبر الإنترنت بمهاراتها في الألعاب الالكترونية، وبأنها أقدم لاعبة في العالم على يوتيوب، حيث أنها في سن 90.

بدأت هاماكو موري، المعروفة باسم أو “جامير جراندما” لمشتركيها البالغ عددهم 250 ألف مستخدم على موقت الترفيه العالمي “يوتيوب”، الألعاب منذ 39 عامًا. وأطلقت قناتها في عام 2015، وتنشر ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو شهريًا.

تقول موري عبر موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي تحمل رقمها القياسي العالمي كأكبر لاعب في يوتيوب، “بعد العيش لفترة طويلة، أشعر أكثر من أي وقت مضى أن ممارسة الألعاب لفترة طويلة كان الاختيار الصحيح. أنا أستمتع بحياتي حقًا - إنها وردية”.

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ومارست موري غالبية الألعاب الشهيرة في العالم ومنها “سوبر ماريو بروذرز” و”دراغن كويست” و”فاينل فنتاسي” و”كال اوف ديوتي” وتقر أحيانا بأنها تبقى حتى الساعة الثانية صباحا أمام الشاشة.

ومن ألعابها المفضلة “غراند ثيفت أوتو” الزاخرة بالمغامرات والحركة، ولعبة “إلدر سكرولز 5: سكاريريم”، كما وتؤكد “يمكن القيام بأي شيء تريد في هذه الألعاب، واصفة إياها بأنها “محفزة في حياتي”.