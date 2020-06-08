فساتين ماكسي لصيف أكثر أنوثة وجمال

القاهرة – لايف ستايل
اكتشفي جمالك في الصيف و اختاري الفساتين الماكسي المشتعلة بالأنوثة و المتميزة بالبساطة و الجمال ، إنها مجموعة من فساتين الصيف التي تمتزج بالذوق البسيط الناعم و الأنوثة المطلقة الكامنة في بساطة التصميم .
إلى كل إمرأة عصرية أو كلاسيكية هذه الفساتين المتنوعة التي سوف ترضي ذوقك الخاص نظراً لدقة و بساطة تفاصيلها .
في الصيف و أجواء البحار و الشواطيء ارتدي الفساتين من وحيها حيث الطبيعة الخلابة التي تنطق بالرقي في نقوشات و طبعات الزهور و أمواج البحار و الخطوط الهندسية ن بالإضافة لتلك الفساتين المستخدم فيها القمشة المطبوعة تحتوي أيضاً مجموعة الفساتين على التصاميم ذات اللوان الحيادية السادة التي تميزت بأرقى الألوان الهادئة و الفاتحة و الداكنة .
فيما يلي سوف تشاهدي أروع و أبسط تصاميم الفساتين المصنوعة من الأقمشة الناعمة المنسدلة برقة و بساطة على خصرك لتمنحك رشاقة و جاذبية ناعمة .
بإمكانك أن ترتدي مع الفستان الماكسي الجاكيت الجينز باللون الفاتح أو الجاكيت القصير و البوليرو المصنوع من القماش ، أو هناك أفكار عديدة منها استخدام الوشاح و ضعيه على كتفيك بنعومة و سحر يناسب فصل الصيف المشتعل بالحيوية و النشاط .
سوف نأخذك معنا لعالم خاص يتميز بالرقي في تصميماته و النعومة التي تشبه جمالك و البهجة التي استوحيت هذه التصميمات من الطبيعة و سحرها .
فساتين ماكسي ذات تفاصيل بسيطة لكنها دقيقة منها ما يكشف عن الظهر و الكتفين و منها المزود بأشرطة تلتف حول الخصر هذه الباقة المتنوعة تمنحك الإطلالة التي تفضليها في موسم الربيع و الصيف بجاذبيتك و أنوثتك و الهدوء الذي تتميزين به .
في هذا الألبوم المجمع من الفساتين الطويلة سوف تشاهدي جميع أنواع الجمال و النعومة و المرونة التي تتميز بالأناقة و الرقي .
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