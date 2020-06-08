يعتمد اختيار تصفيفة الشعر على حجم و نوع الشعر اعتمادا على عوامل مثل لون الشعر سواء كان الشعر سميك أو رقيق أو مجعد أو مستقيم، فإننا نختار تصفيفة الشعر التي تتناسب لنا مما يجعل الأزياء ملائمة و أكثر جمالاً .

دعونا نلقي نظرة على أفضل التسريحات للشعر الكثيف بالصور الارشادية …

أجمل تصفيفات مناسبة للشعر الكثيف

ذيل الحصان ذو ثلاث انقسامات ملتوية

انها جميلة و حساسة على الرغم من التعقيد الذي يبدو عليها من أول نظرة إلا ان من السهل تنفيذها ، تصفيفة رائعة لفترة النهار .

الأدوات :

فرشاة الشعر .

الأشرطة المطاطية .

دبابيس الشعر .

زينة للشعر .

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طريقة التنفيذ :

تصفيف الشعر بواسطة الفرشاة في اتجاه الأسفل .

اقسمي الشعر إلى نصفين ، يستخدم الشريط المطاط لربط نصف الشعر كاتجاه أساسي .

ثم قومي بتقسيم الجانب الآخر إلى ثلاثة أقسام من أعلى.

ثم خذي كل جزء في اتجاه الجزء الآخر مع التفافه بحركة ملتوية و تكرر هذه الخطوة مع الجزئين الآخرين .

اربطي جميع الأقسام جنباً إلى جنب مع ذيل حصان الأساسي على الجانب باستخدام الشريط المطاط .

الآن قومي بتزيين ذيل الحصان بزهرة أو اكسسوار الشعر المفضل لكِ و تثبيته بدبابيس الشعر .

يمكنك تنفيذ هذه التصفيفة من خلال هذه الخطوات و الصور الإرشادية التالية …

إليكِ مجموعة أخرى من تصفيفات الشعر التي تلائم الشعر الكثيف مثل الكعكة الفوضوية و الكعكة الملتفة بالضفائر الفوضوية و الكعكة المعقودة و انحناءات الفيونكة منتصفة الشعر و الضفائر الجانبية مع ذيل الحصان و غيرها من تصفيفات الشعر التي نقدمها لكم فيما يلي ، فإن الشعر الكثيف يجعل لكِ اختيارات متعددة و متاحة يمكنك تنفيذها بنفسك لكن عند اختيارك احرصي على انتقاء تصفيفة الشعر الملائمة لرسمة و حجم الوجه و ملابسك .

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