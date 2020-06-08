القاهرة – لايف ستايل
يعتمد اختيار تصفيفة الشعر على حجم و نوع الشعر اعتمادا على عوامل مثل لون الشعر سواء كان الشعر سميك أو رقيق أو مجعد أو مستقيم، فإننا نختار تصفيفة الشعر التي تتناسب لنا مما يجعل الأزياء ملائمة و أكثر جمالاً .
دعونا نلقي نظرة على أفضل التسريحات للشعر الكثيف بالصور الارشادية …
أجمل تصفيفات مناسبة للشعر الكثيف
ذيل الحصان ذو ثلاث انقسامات ملتوية
انها جميلة و حساسة على الرغم من التعقيد الذي يبدو عليها من أول نظرة إلا ان من السهل تنفيذها ، تصفيفة رائعة لفترة النهار .
الأدوات :
فرشاة الشعر .
الأشرطة المطاطية .
دبابيس الشعر .
زينة للشعر .
طريقة التنفيذ :
تصفيف الشعر بواسطة الفرشاة في اتجاه الأسفل .
اقسمي الشعر إلى نصفين ، يستخدم الشريط المطاط لربط نصف الشعر كاتجاه أساسي .
ثم قومي بتقسيم الجانب الآخر إلى ثلاثة أقسام من أعلى.
ثم خذي كل جزء في اتجاه الجزء الآخر مع التفافه بحركة ملتوية و تكرر هذه الخطوة مع الجزئين الآخرين .
اربطي جميع الأقسام جنباً إلى جنب مع ذيل حصان الأساسي على الجانب باستخدام الشريط المطاط .
الآن قومي بتزيين ذيل الحصان بزهرة أو اكسسوار الشعر المفضل لكِ و تثبيته بدبابيس الشعر .
يمكنك تنفيذ هذه التصفيفة من خلال هذه الخطوات و الصور الإرشادية التالية …
إليكِ مجموعة أخرى من تصفيفات الشعر التي تلائم الشعر الكثيف مثل الكعكة الفوضوية و الكعكة الملتفة بالضفائر الفوضوية و الكعكة المعقودة و انحناءات الفيونكة منتصفة الشعر و الضفائر الجانبية مع ذيل الحصان و غيرها من تصفيفات الشعر التي نقدمها لكم فيما يلي ، فإن الشعر الكثيف يجعل لكِ اختيارات متعددة و متاحة يمكنك تنفيذها بنفسك لكن عند اختيارك احرصي على انتقاء تصفيفة الشعر الملائمة لرسمة و حجم الوجه و ملابسك .
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