حيل كونسيلر لاخفاء الهالات السوداء والعيوب

الكونسيلر أي خافي الهالات السوداء، يشكّل المستحضر الذي لا يمكن ان تستغني عنه السيدة العربية. إذ ان طبيعة بشرتها معرّضة أكثر للشوائب والهالات السوداء، مقارنة بالسيدة الاوروبية مثلا. وهذا يعود لاسباب عدة، منها ما له علاقة بالعوامل الجينية الوراثية ومنه ما له علاقة بالشمس ومنها ما له علاقة بنمط الحياة والطعام غير الصحي.



على اي حال، يُعتبَر الكونسيلر المستحضر الذي لا يمكن الاستغناء عنه حتى عند تطبيق ما بات يعرف بمكياج الـ"لا مكياج". إنما هل فكّرت ان الكونسيلر لا يطبّق بشكل عشوائي كما تفعل الكثير من السيدات والا لارتدّ سلباً على الاطلالة؟



تعرفي معنا في ما يأتي الى طريقة تطبيق الكونسيلر وأبرز الحيل التي يتيحها لاخفاء عيوب البشرة:

تطبيق الكونسيلر تحت العين: بداية لا تضعي كمية كبيرة من الكونسيلر تحت العين كما لا تمدّيها بطريقة عشوائية. قومي بتطبيق هذا المستحضر على شكل مثلث مقلوب تحت العين.

أما على الجفن الاعلى فطبّقي القليل منه وعلى زاوية العين الداخلية، لاضاءتها.

كريم الاساس أولا: إذا كنت تنوين استخدام كريم الاساس، فتذكري ان هذا الكريم يطبّق اولا على البشرة، بعدها تنتقلين الى تطبيق الكونسيلر.

على البثور والشوائب: يمكنك تطبيق القليل من الكونسيلر على البثور والشوائب، شرط الا تكثري الكمية. يمكن مزج الكمية على البشرة بعود قطني رفيع.

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على جسمك: في حال ارتداء فستان او قميص مكشوف قليلا، يمكنك ان تطبّقي القليل من الكونسيلر على الشوائب المنتشرة على جسمك.



تصحيح الاخطاء: في حال ارتكبت اي خطأ عند رسم خط الايلاينر او عند تحديد الشفاه باستخدام قلم تحديد الشفاه، يمكنك استخدام القليل من الكونسيلر لاخفاء الشوائب.

إبراز الشفاه: لكي تمنحي شفتيك حجما أكبر، يمكنك تحديد الخط الاسفل المحيط بشفتك السفلى، بوضع القليل من الكونسيلر على عود قطني. ستلاحظظين الفرق فورا.



تكبير الشفاه: قبل وضع احمرالشفاه يمكنك تطبيق القليل من الكونسيلر على وسط الشفتين. بعدها، انتقلي لوضع احمر الشفاه، ستلاحظين ان هذه الحيلة تجعل شفتيك أكبر.

تحديد الحاجبين: لكي تبرزي حاجبيك يمكنك إعادة تحديدهما عبر وضع القليل من الكونسيلر على الزاوية الخارجية من العين.

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