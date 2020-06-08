تسعى كل فتاة للظهور بإطلالة متميزة خلال حفل خطوبتها، إذ تحاول اختيار موديل أنيق للفستان الذي ترتديه، ليجعلها تظهر بشكل جذاب ولافت في هذا اليوم.

واختيار فستان الخطوبة أمر صعب للكثير من الفتيات، حيث تقعن في حيرة لاختيار شكل الموديل الذي يتناسب مع جسمها، وتسريحة الشعر والمكياج الذي ستقوم بتطبيقه.

وتعد الفساتين ذات الكم الشيفون من أكثر الإطلالات المناسبة للفتيات في حفلات خطوبتهن، فهي تمنحهن قدرًا من الأناقة والجاذبية، وتعطيهن إطلالة مُميزة وراقية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ" مجموعة من موديلات فساتين خطوبة بكم شيفون، يمكنك الاستعانة بها لاختيار ما يناسبك منها.

فستان خطوبة بكم شيفون سادة

إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيكية تُبرز جمالك وبساطتك في حفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان سادة من التول سواء طويل أو قصير، مع أكمام شيفون طويلة واسعة.

ويُعد هذا الفستان من التصميمات البسيطة التي يمكن الاستعانة بها في خطوبتك، مع تنسيق حذاء بسيط ذو كعب عالي.

فستان خطوبة بكم شيفون مطرز بالورود

إذا كنت تريدين إطلالة مميزة في حفل خطوبتك، وترغبين في ارتداء فستان مطرز بالورود، يمنك اعتماد هذه الإطلالة، باختيار فستان طويل أو قصير،مطرز بالورود، إما عند الأكمام ومنطقة الصدر فقط، أو مطرز بالورود على الفستان بأكمله.

ولتبدو إطلالتك أكثر أناقة، يمكنكِ اختيار فستان بكم شيفون مطرز بالورود مع الخرز اللامع، مع تنسيق حذاء أو صندل ذو كعب عالي، وتسريحة شعر مناسبة تبرز جمالك.

فستان خطوبة بكم شيفون مع فتحة ساق جانبية

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة جذابة خلال حفل خطوبتك، يمكنك ارتداء فستان طويل بفتحة ساق جانبية، لتظهركِ بكامل أناقتك وأنوثتك.

ولتبدو إطلالتك أكثر أناقة، يمكنكِ اختيار فستان ذو كُم شيفون سواء من الحرير أو كريب الشيفون، مع تنسيق تسريحة شعر منسدلة أو مرفوعة، وارتداء الإكسسوارات المناسبة، بجانب تنسيق حذاء أو صندل ذو كعب عالي.

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فستان خطوبة بكم شيفون وتصميم حورية البحر

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة هادئة في حفل خطوبتك، يمكنك ارتداء فستان بقصة حورية البحر، من الكريب الذي تغطيه طبقة من التول المطرز، مع أكمام شيفون مُطرزة بشكل بسيط، وحزام ساتان على من نفس لون الفستان.

ويمكنك تنسيق تسريحة شعر هادئة، وذلك إما بترك شعرك منسدلاً للوراء، أو باعتماد تسريحة شعر مرفوعة، للظهور بإطلالة أنيقة وجذابة.

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