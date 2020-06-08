أفخم المجوهرات العالمية بأسلوب هيفاء وهبي

القاهرة – لايف ستايل
تختار النجمة هيفاء وهبي أجمل الاطلالات من أهم دور الأزياء العالمية، وتهتم بمجوهراتها الراقية المواكبة للموضة، وآخرها تلك التي اختارتها من ماركة كارتييه العالمية.
لا تختار أو تعتمد هيفاء وهبي على أسلوباً معيناً لدى انتقائها المجوهرات، فتختار أحياناً القلادات الطويلة وأحياناً أخرى الأطواق أو القلادات الضيقة على الرقبة فيما تختار لإطلالات أخرى، الأقراط الطويلة والمتدليّة أو القلادات على الظهر.
الى جانب الخواتم الكبيرة الحجم من ماركات عالمية منوعة والأساور الماسية أو الأقراط الكبيرة الحجم أيضاً.
شاهدي أفخم مجوهرات هيفاء وهبي المختارة من أشهر الماركات العالمية واستوحي منها ما يناسبك.
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