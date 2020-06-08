5 أضرار للإفراط في تناول الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: الليمون غني بفيتامين سي الذي يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، ويساهم في تقوية الجهاز المناعي، ما جعل البعض يقبل على تناوله بكثرة منذ انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، ما يعرض للإصابة ببعض المشكلات الصحية، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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