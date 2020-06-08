"لا تجلس بجوار السائق".. خطوات مهمة اتبعها عند استخدام المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تحاوطنا العديد من المخاوف عند ركوب وسائل المواصلات خوفًا من التقاط عدوى فيروس كورونا من أي شخص مصاب، أو من لمس الأسطح.

فإذا كنت مضطر إلى ركوب المواصلات في كل مشاويرك يجب ان تأخذ كل الإجراءات الوقائية التي تحد من تفشي الفيروس.

نشر موقع "live strong"، مجموعة من النصائح للوقاية من الفيروس أثناء ركوب المواصلات العامة، بحسب ارشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

- الحرص على التباعد الاجتماعي:

حاول بقدر الإمكان أن تحافظ على التباعد الاجتماعي عند ركوبك قطار أو حافلة أو حتى عند ساحات الانتظار.

أكدت دراسة أجريت في شهر مايو نشرت في مجلة الشئون الصحية الأمريكية، أن الأماكن المزدحمة تتجاوز نسبة العدوى بها 35%.

- لا تجلس في الكرس المجاور للسائق:

لا تجلس بجانب السائق حفاظًا على صحته وحمايته من التقاط الفيروس، واستخدم المخارج الخلفية إن وجدت، لأن السائقين أكثر عرضة لحمل الفيروس لمواجهته للركاب كل يوم.

- ارتداء كمامة:

احرص على ارتداء الكمامة عند ركوبك وسائل المواصلات وتجنب لمس العين والأنف والفم، كما توصي استاذ علم الأحياء الدكتورة بجامعة سيمونز إليزابيث سكوت بارتداء النظارات الشمسية لتقليل وصول الفيروس إلى العين من خلال الرزاز.

- اثبت في مكانك:

لا تتنقل من مقعد إلى مقعد آخر واثبت في مكانك لتقليل الاتصال بينك وبين الآخرين، إلا لو كنت تريد أن تتجنب شخص مشتبه به أو لا يرتدي قناع.

- استخدام مطهرات اليد:

استخدام معقم اليد الذي يحتوي على الكحول عند ركوب المواصلات العامة بعد لمس أي شيء بها، للتقليل من خطر التلوث وحمل الفيروس.

- ابتعد عن ساعات الذروة:

تجنب ركوب المواصلات خلال ساعات الذروة وابتعد عن الحافلات المزدحمة، للحفاظ على مسافة متر او اثنين متر بين كل شخص والآخر.

- تجنب المحادثات:

قلّل من محادثاتك مع الأخرين، لأن التحدث يسهل انتقال العدوى إلى شخص مصاب عن طريق الرزاز، حيث أن مدة وجود الرزاز في الهواء تصل لـ8 دقائق.