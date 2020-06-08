عادات خاطئة قد تصيبك بكورونا.. تجنبها أثناء التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: هناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكلها البعض أثناء التسوق في السوبر ماركت، تزيد من فرص التعرض للإصابة بعدوى كوفيد 19، لذلك يجب الابتعاد عنها لتقليل فرص التعرض للعدوى، مع مراعاة باقي التدابير الاحترازية الأخرى. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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